Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü maçında Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Liderliğini sürdüren sarı kırmızılı ekip, puanını 12’ye yükselterek... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, Alanyaspor'la karşı karşıya geldi.Mücadele 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray’ın gollerini Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga kaydederken, Alanyaspor’un tek golü Mounie’den geldi.Aslan, gruptaki puanını 12’ye yükselterek Türkiye Kupası’nda lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü maçında Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Liderliğini sürdüren sarı kırmızılı ekip, puanını 12’ye yükselterek çeyrek finale adını yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, Alanyaspor'la karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray’ın gollerini Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga kaydederken, Alanyaspor’un tek golü Mounie’den geldi.
Aslan, gruptaki puanını 12’ye yükselterek Türkiye Kupası’nda lider olarak çeyrek finale yükseldi.