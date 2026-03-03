https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/beklenen-gece-geldi-kanli-ay-tutulmasi-turkiyeden-gorulecek-mi-1103958962.html

Beklenen gün geldi, dünyanın bir tarafı bu olayı izliyor: Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Beklenen gün geldi, dünyanın bir tarafı bu olayı izliyor: Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

2026'nın en esrarengiz gökyüzü olayı Kanlı Ay Tutulması bugün gerçekleşiyor. 3 Mart'ta Ay, Dünya'nın gölgesine girerek kızıl renge bürünecek.

2026 yılının merakla beklenen astronomik olayı Kanlı Ay Tutulması, 3 Mart’ta gökyüzünde sahne alıyor. Aslında bilimsel adıyla Tam Ay Tutulması olan bu olay, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay’ı gölgesinde bırakmasıyla gerçekleşiyor.Ay, Dünya’nın tam gölgesine girdiğinde tamamen kaybolmuyor. Aksine, Dünya atmosferinden süzülen ışık sayesinde kızıl, bakır tonlarında bir renge bürünüyor. İşte bu dramatik görünüm nedeniyle halk arasında “Kanlı Ay” olarak anılıyor.Kanli ay tutulmasi saatleri̇ (Türkiye Saatiyle)3 Mart 2026 Kanlı Ay tutulması saatleri şöyle:En dikkat çekici an, saat 14.33’teki maksimum tutulma olacak. Ancak işin kritik kısmı burada başlıyor…Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den görülecek mi?Ne yazık ki Kanlı Ay tutulması Türkiye’den doğrudan izlenemeyecek. Tutulma, Türkiye saatiyle gündüz saatlerine denk geldiği için Ay ufkun altında olacak ve gökyüzü aydınlık kalacak.Bu nedenle Türkiye’deki gökyüzü meraklıları, tutulmayı ancak uluslararası canlı yayınlar veya uzay ajanslarının online yayınları üzerinden takip edebilecek.Kanlı Ay nereden i̇zlenecek? İşte görülebilecek bölgeler3 Mart 2026’daki Tam Ay tutulması, gece saatlerine denk gelen şu bölgelerde net biçimde gözlemlenebilecek:Bu bölgelerde gökyüzü karanlık olacağından, Kanlı Ay tüm evreleriyle izlenebilecek.Kanlı Ay Tutulması Nasıl Oluşur?Kanlı Ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı hizaya gelmesiyle meydana gelir. Dünya, Güneş’ten gelen ışığı keser ve gölgesini Ay’ın üzerine düşürür. Ay, Dünya’nın tam gölge bölgesine girdiğinde kırmızı renge dönüşür.Bu renk değişimi, Dünya atmosferinin mavi ışığı dağıtıp kırmızı tonları Ay’a yansıtmasından kaynaklanır. Aynı etkiyi gün batımındaki kızıllıkta da görmek mümkün.Astrolojik yorumlar ve gökyüzü mesajlarıAstrolojide Kanlı Ay tutulması, tamamlanma, sonuçlanma ve güçlü duygusal farkındalık süreçleriyle ilişkilendiriliyor. Özellikle bazı burçlar için “kadersel dönüm noktası” olarak yorumlanıyor. Ancak bilimsel açıdan bakıldığında bu olay tamamen astronomik bir hizalanma sonucu gerçekleşiyor.

