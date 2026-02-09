buca belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/buca-belediyesine-rusvet-sorusturmasi-26-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1103365498.html
İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Buca belediyesinde rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.Bu kapsamda gözaltına alınan 26 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Biri yurt dışında bulunan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.NE olmuştu?İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Ekiplerce, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 26'sı gözaltına alınmıştı.
İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Buca belediyesinde rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan 26 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Biri yurt dışında bulunan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

NE olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Ekiplerce, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 26'sı gözaltına alınmıştı.
