https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/marmarayda-elektrikli-skuter-icin-duzenleme-onerisi-kdkdan-katlama-ve-saat-kisitlamasi-tavsiyesi-1103957684.html

Marmaray’da elektrikli skuter için düzenleme önerisi: KDK’dan katlama ve saat kısıtlaması tavsiyesi

Marmaray’da elektrikli skuter için düzenleme önerisi: KDK’dan katlama ve saat kısıtlaması tavsiyesi

Sputnik Türkiye

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Marmaray’a alınan elektrikli skuterlerle ilgili yeni düzenleme çağrısı yaptı. KDK, “katlama zorunluluğu”, “ölçü standardı”... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T11:14+0300

2026-03-03T11:14+0300

2026-03-03T11:14+0300

türki̇ye

marmaray

kdk

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

tcdd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075160584_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_387ebb19501d013836c0747e4260f035.jpg

İstanbul’da yaşayan bir kişi, elektrikli skuterlerin Asya ve Avrupa’yı denizin altından demir yoluyla birbirine bağlayan Marmaray’a alınmasını KDK’ye taşıdı. Başvuruda, katlanmamış, sivri uçlu ve ağır skuterlerin yolcuların hareket alanını daralttığı belirtildi.Vatandaş, yaşlı, hamile ve çocuklar dahil tüm yolcuların bu durumdan olumsuz etkilendiğini, ani frenlerde skuterlerin yaralanmalara neden olabileceğini ifade etti.'Peronlarda sürülüyor' iddiasıBaşvuruda ayrıca, kullanıcıların skuterlerini istasyonlarda ve peronlarda sürdüğüne sık sık şahit olunduğu kaydedildi. Vatandaş, Marmaray’a katlanmamış ve büyük boy skuterlerin alınmamasını talep etti.KDK, mevcut düzenlemelerin ihtiyacı karşılamada yetersiz olduğunu değerlendirerek, elektrikli skuter taşıma kurallarının açık ve bağlayıcı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatine vardı.Bakanlık ve TCDD’ye 5 başlıkta tavsiyeKDK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü’ne şu başlıklarda tavsiyede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fatihte-raydan-cikan-tramvay-karsi-yonden-gelen-tramvaya-carpti-1103955946.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmaray, kdk, kamu denetçiliği kurumu (kdk), ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, tcdd