Marmaray’da elektrikli skuter için düzenleme önerisi: KDK’dan katlama ve saat kısıtlaması tavsiyesi
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Marmaray’a alınan elektrikli skuterlerle ilgili yeni düzenleme çağrısı yaptı. KDK, “katlama zorunluluğu”, “ölçü standardı”... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075160584_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_387ebb19501d013836c0747e4260f035.jpg
İstanbul’da yaşayan bir kişi, elektrikli skuterlerin Asya ve Avrupa’yı denizin altından demir yoluyla birbirine bağlayan Marmaray’a alınmasını KDK’ye taşıdı. Başvuruda, katlanmamış, sivri uçlu ve ağır skuterlerin yolcuların hareket alanını daralttığı belirtildi.Vatandaş, yaşlı, hamile ve çocuklar dahil tüm yolcuların bu durumdan olumsuz etkilendiğini, ani frenlerde skuterlerin yaralanmalara neden olabileceğini ifade etti.'Peronlarda sürülüyor' iddiasıBaşvuruda ayrıca, kullanıcıların skuterlerini istasyonlarda ve peronlarda sürdüğüne sık sık şahit olunduğu kaydedildi. Vatandaş, Marmaray’a katlanmamış ve büyük boy skuterlerin alınmamasını talep etti.KDK, mevcut düzenlemelerin ihtiyacı karşılamada yetersiz olduğunu değerlendirerek, elektrikli skuter taşıma kurallarının açık ve bağlayıcı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatine vardı.Bakanlık ve TCDD’ye 5 başlıkta tavsiyeKDK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü’ne şu başlıklarda tavsiyede bulundu:
İstanbul’da yaşayan bir kişi, elektrikli skuterlerin Asya ve Avrupa’yı denizin altından demir yoluyla birbirine bağlayan Marmaray’a alınmasını KDK’ye taşıdı. Başvuruda, katlanmamış, sivri uçlu ve ağır skuterlerin yolcuların hareket alanını daralttığı belirtildi.
Vatandaş, yaşlı, hamile ve çocuklar dahil tüm yolcuların bu durumdan olumsuz etkilendiğini, ani frenlerde skuterlerin yaralanmalara neden olabileceğini ifade etti.
'Peronlarda sürülüyor' iddiası
Başvuruda ayrıca, kullanıcıların skuterlerini istasyonlarda ve peronlarda sürdüğüne sık sık şahit olunduğu kaydedildi. Vatandaş, Marmaray’a katlanmamış ve büyük boy skuterlerin alınmamasını talep etti.
KDK, mevcut düzenlemelerin ihtiyacı karşılamada yetersiz olduğunu değerlendirerek, elektrikli skuter taşıma kurallarının açık ve bağlayıcı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatine vardı.
Bakanlık ve TCDD’ye 5 başlıkta tavsiye
KDK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü’ne şu başlıklarda tavsiyede bulundu:
“denetimlerin artırılması
”
“yaptırımların netleştirilmesi
”