https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fatihte-raydan-cikan-tramvay-karsi-yonden-gelen-tramvaya-carpti-1103955946.html
Fatih'te raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı
Fatih'te raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı
Sputnik Türkiye
Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T10:37+0300
2026-03-03T10:37+0300
2026-03-03T10:43+0300
türki̇ye
türkiye
bağcılar
metro i̇stanbul
eminönü
kabataş
haberler
tramvay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103955701_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_be0e6cdfa31849d1212ec367300e3a02.jpg
İstanbul Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.İstanbul'da tramvay kazasıT1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay, Eminönü durağına geldiği sırada raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı.Yolcular tahliye edildiKazada, araçlarda hasar oluşurken, yolcular tahliye edildi.Tramvay kaldırılmaya çalışılıyorSeferlerde aksamaya neden olan kazanın ardından, raydan çıkan tramvayın kaldırılması için çalışma başlatıldı.Seferlerde aksama var mı?Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/diyarbakirda-iki-aracin-carpistigi-kaza-meydana-geldi-5-can-kaybi-2-yarali-var-1103775987.html
türki̇ye
bağcılar
eminönü
kabataş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103955701_236:0:2156:1440_1920x0_80_0_0_b2d06a83b51705b72e7b5ec529459293.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, bağcılar, metro i̇stanbul, eminönü, kabataş, haberler, tramvay
türkiye, bağcılar, metro i̇stanbul, eminönü, kabataş, haberler, tramvay
Fatih'te raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı
10:37 03.03.2026 (güncellendi: 10:43 03.03.2026)
Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.
İstanbul Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.
İstanbul'da tramvay kazası
T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay, Eminönü durağına geldiği sırada raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı.
Kazada, araçlarda hasar oluşurken, yolcular tahliye edildi.
Tramvay kaldırılmaya çalışılıyor
Seferlerde aksamaya neden olan kazanın ardından, raydan çıkan tramvayın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Seferlerde aksama var mı?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.