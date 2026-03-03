https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fatihte-raydan-cikan-tramvay-karsi-yonden-gelen-tramvaya-carpti-1103955946.html

Fatih'te raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı

Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.İstanbul'da tramvay kazasıT1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay, Eminönü durağına geldiği sırada raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı.Yolcular tahliye edildiKazada, araçlarda hasar oluşurken, yolcular tahliye edildi.Tramvay kaldırılmaya çalışılıyorSeferlerde aksamaya neden olan kazanın ardından, raydan çıkan tramvayın kaldırılması için çalışma başlatıldı.Seferlerde aksama var mı?Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

