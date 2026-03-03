Türkiye
Fatih'te raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı
Fatih'te raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı
Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.
İstanbul Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.İstanbul'da tramvay kazasıT1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay, Eminönü durağına geldiği sırada raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı.Yolcular tahliye edildiKazada, araçlarda hasar oluşurken, yolcular tahliye edildi.Tramvay kaldırılmaya çalışılıyorSeferlerde aksamaya neden olan kazanın ardından, raydan çıkan tramvayın kaldırılması için çalışma başlatıldı.Seferlerde aksama var mı?Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.
10:37 03.03.2026 (güncellendi: 10:43 03.03.2026)
Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.
İstanbul Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

İstanbul'da tramvay kazası

T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay, Eminönü durağına geldiği sırada raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

Yolcular tahliye edildi

Kazada, araçlarda hasar oluşurken, yolcular tahliye edildi.

Tramvay kaldırılmaya çalışılıyor

Seferlerde aksamaya neden olan kazanın ardından, raydan çıkan tramvayın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Seferlerde aksama var mı?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.
