https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/lubnanli-gazeteci-lubnan-benzeri-gorulmemis-bir-insani-trajedi-yasiyor-1103968977.html
Lübnanlı gazeteci: Lübnan benzeri görülmemiş bir insani trajedi yaşıyor
Lübnanlı gazeteci: Lübnan benzeri görülmemiş bir insani trajedi yaşıyor
Sputnik Türkiye
Lübnanlı gazeteci Fakih, İsrail'in tampon bölge oluşturma planları nedeniyle Lübnan’da benzeri görülmemiş bir insani trajedinin yaşandığını vurguladı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T15:15+0300
2026-03-03T15:15+0300
2026-03-03T15:15+0300
görüş
ortadoğu
lübnan
i̇srail
sayda
beyrut
radyo sputnik
yorum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101132242_0:463:960:1003_1920x0_80_0_0_39c06ecf773bfb37368df502e15d8661.jpg
Lübnanlı gazeteci Bassam Fakih, Radyo Sputnik’e demecinde Lübnan’da şu benzeri görülmemiş bir insani trajedinin yaşandığına dikkat çekti.Fakih, İsrail'in ülkenin kuzeyindeki yerleşim yerlerini korumak adına tampon bölgesi oluşturma planlarının, Lübnan’da nüfusun uzun vadeli yer değiştirmesi ve derin demografik değişiklikler potansiyeli nedeniyle giderek artan endişelere yol açtığını ifade etti.İsrail'in ani askeri operasyonlarının ardından güneyden gelen büyük göç dalgaları nedeniyle Lübnan'ın benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Fakih, on binlerce insanın temel ihtiyaç malzemelerini almaya bile vakit bulamadan gece yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlattı:Lübnanlı gazeteci ayrıca iç siyasi ve dini bölünmelerin durumu daha da karmaşık hale getirdiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/israil-lubnana-kara-harekati-baslatti-1103955858.html
lübnan
i̇srail
sayda
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101132242_0:373:960:1093_1920x0_80_0_0_674b006368d21f9e204d0a124ecb907c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, lübnan, i̇srail, sayda, beyrut, radyo sputnik, yorum
ortadoğu, lübnan, i̇srail, sayda, beyrut, radyo sputnik, yorum
Lübnanlı gazeteci: Lübnan benzeri görülmemiş bir insani trajedi yaşıyor
Lübnanlı gazeteci Fakih, İsrail'in tampon bölge oluşturma planları nedeniyle Lübnan’da benzeri görülmemiş bir insani trajedinin yaşandığını vurguladı.
Lübnanlı gazeteci Bassam Fakih, Radyo Sputnik’e demecinde Lübnan’da şu benzeri görülmemiş bir insani trajedinin yaşandığına dikkat çekti.
Fakih, İsrail'in ülkenin kuzeyindeki yerleşim yerlerini korumak adına tampon bölgesi oluşturma planlarının, Lübnan’da nüfusun uzun vadeli yer değiştirmesi ve derin demografik değişiklikler potansiyeli nedeniyle giderek artan endişelere yol açtığını ifade etti.
İsrail'in ani askeri operasyonlarının ardından güneyden gelen büyük göç dalgaları nedeniyle Lübnan'ın benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Fakih, on binlerce insanın temel ihtiyaç malzemelerini almaya bile vakit bulamadan gece yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlattı:
Gece sıcaklıklarının beş derecenin altına düştüğü sert iklim koşullarıyla karşı karşıya kalan sığınmacılar, Sayda’dan (Sidon) Beyrut'a ve kuzey bölgelerine uzanan yolları doldurdu.
Lübnanlı gazeteci ayrıca iç siyasi ve dini bölünmelerin durumu daha da karmaşık hale getirdiğinin altını çizdi.