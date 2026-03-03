Türkiye
Lübnanlı gazeteci: Lübnan benzeri görülmemiş bir insani trajedi yaşıyor
Lübnanlı gazeteci: Lübnan benzeri görülmemiş bir insani trajedi yaşıyor
Lübnanlı gazeteci Fakih, İsrail'in tampon bölge oluşturma planları nedeniyle Lübnan’da benzeri görülmemiş bir insani trajedinin yaşandığını vurguladı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Lübnanlı gazeteci Bassam Fakih, Radyo Sputnik’e demecinde Lübnan’da şu benzeri görülmemiş bir insani trajedinin yaşandığına dikkat çekti.Fakih, İsrail'in ülkenin kuzeyindeki yerleşim yerlerini korumak adına tampon bölgesi oluşturma planlarının, Lübnan’da nüfusun uzun vadeli yer değiştirmesi ve derin demografik değişiklikler potansiyeli nedeniyle giderek artan endişelere yol açtığını ifade etti.İsrail'in ani askeri operasyonlarının ardından güneyden gelen büyük göç dalgaları nedeniyle Lübnan'ın benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Fakih, on binlerce insanın temel ihtiyaç malzemelerini almaya bile vakit bulamadan gece yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlattı:Lübnanlı gazeteci ayrıca iç siyasi ve dini bölünmelerin durumu daha da karmaşık hale getirdiğinin altını çizdi.
Lübnanlı gazeteci: Lübnan benzeri görülmemiş bir insani trajedi yaşıyor

03.03.2026
Lübnanlı gazeteci Fakih, İsrail'in tampon bölge oluşturma planları nedeniyle Lübnan’da benzeri görülmemiş bir insani trajedinin yaşandığını vurguladı.
Lübnanlı gazeteci Bassam Fakih, Radyo Sputnik’e demecinde Lübnan’da şu benzeri görülmemiş bir insani trajedinin yaşandığına dikkat çekti.
Fakih, İsrail'in ülkenin kuzeyindeki yerleşim yerlerini korumak adına tampon bölgesi oluşturma planlarının, Lübnan’da nüfusun uzun vadeli yer değiştirmesi ve derin demografik değişiklikler potansiyeli nedeniyle giderek artan endişelere yol açtığını ifade etti.
İsrail'in ani askeri operasyonlarının ardından güneyden gelen büyük göç dalgaları nedeniyle Lübnan'ın benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Fakih, on binlerce insanın temel ihtiyaç malzemelerini almaya bile vakit bulamadan gece yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlattı:

Gece sıcaklıklarının beş derecenin altına düştüğü sert iklim koşullarıyla karşı karşıya kalan sığınmacılar, Sayda’dan (Sidon) Beyrut'a ve kuzey bölgelerine uzanan yolları doldurdu.

Lübnanlı gazeteci ayrıca iç siyasi ve dini bölünmelerin durumu daha da karmaşık hale getirdiğinin altını çizdi.
DÜNYA
İsrail, Lübnan’a kara harekatı başlattı
10:36
