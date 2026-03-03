https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/lubnanli-gazeteci-lubnan-benzeri-gorulmemis-bir-insani-trajedi-yasiyor-1103968977.html

Lübnanlı gazeteci: Lübnan benzeri görülmemiş bir insani trajedi yaşıyor

Lübnanlı gazeteci Fakih, İsrail'in tampon bölge oluşturma planları nedeniyle Lübnan’da benzeri görülmemiş bir insani trajedinin yaşandığını vurguladı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

Lübnanlı gazeteci Bassam Fakih, Radyo Sputnik’e demecinde Lübnan’da şu benzeri görülmemiş bir insani trajedinin yaşandığına dikkat çekti.Fakih, İsrail'in ülkenin kuzeyindeki yerleşim yerlerini korumak adına tampon bölgesi oluşturma planlarının, Lübnan’da nüfusun uzun vadeli yer değiştirmesi ve derin demografik değişiklikler potansiyeli nedeniyle giderek artan endişelere yol açtığını ifade etti.İsrail'in ani askeri operasyonlarının ardından güneyden gelen büyük göç dalgaları nedeniyle Lübnan'ın benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Fakih, on binlerce insanın temel ihtiyaç malzemelerini almaya bile vakit bulamadan gece yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlattı:Lübnanlı gazeteci ayrıca iç siyasi ve dini bölünmelerin durumu daha da karmaşık hale getirdiğinin altını çizdi.

