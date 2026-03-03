Türkiye
İsrail, Lübnan’a kara harekatı başlattı
İsrail, Lübnan’a kara harekatı başlattı
İsrail, Lübnan’a saldırılarına devam ederken yeni bir karar aldı. İşgali genişletme kararı alan İsrail, ülkenin güneyine kara harekatı başlattı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
İsrail, Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldığını açıkladı. IDF, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı olarak saldırmayı sürdürüyor. Lübnan'a yapılan saldırıların, İran'a karşı yapılan 'Aslanın Kükremesi' operasyonunun bir parçası olmadığını açıkladı.Açıklamada , "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İran'daki Aslan Kükremesi Operasyonu'na paralel olarak, İsrail askerleri güney Lübnan'da faaliyet gösteriyor ve ileri savunmayı güçlendirme konseptinin bir parçası olarak sınıra yakın çeşitli noktalarda konuşlanmış durumda" denildi.İsrail tankları Lübnan sınırında
10:36 03.03.2026 (güncellendi: 11:32 03.03.2026)
İsrail, Lübnan’a saldırılarına devam ederken yeni bir karar aldı. İşgali genişletme kararı alan İsrail, ülkenin güneyine kara harekatı başlattı.
İsrail, Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldığını açıkladı. IDF, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı olarak saldırmayı sürdürüyor. Lübnan'a yapılan saldırıların, İran'a karşı yapılan 'Aslanın Kükremesi' operasyonunun bir parçası olmadığını açıkladı.
Açıklamada , "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İran'daki Aslan Kükremesi Operasyonu'na paralel olarak, İsrail askerleri güney Lübnan'da faaliyet gösteriyor ve ileri savunmayı güçlendirme konseptinin bir parçası olarak sınıra yakın çeşitli noktalarda konuşlanmış durumda" denildi.

İsrail, ABD ve İran çatışmasında 4. gün: Karşılıklı füze ve İHA saldırıları devam ediyor, hava sahaları kapandı
