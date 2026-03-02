https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/rus-uzman-korotcenko-iranin-savunma-konusundaki-tum-kirmizi-cizgilerinden-tamamen-vazgectigi-ortada-1103943452.html
Rus uzman Korotçenko: İran’ın savunma konusundaki tüm kırmızı çizgilerinden tamamen vazgeçtiği ortada
Rus uzman Korotçenko: İran’ın savunma konusundaki tüm kırmızı çizgilerinden tamamen vazgeçtiği ortada
Sputnik Türkiye
Rus uzman Korotçenko, İran’ın savunma konusunda merkezi konuta sisteminden çıktığını ve tüm kırmızı çizgilerinden tamamen vazgeçtiğini belirtti. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T17:39+0300
2026-03-02T17:39+0300
2026-03-02T17:39+0300
görüş
i̇gor korotçenko
i̇ran
i̇srail
tahran
ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi
yorum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066370429_29:0:658:354_1920x0_80_0_0_882c505d025e64142930da290d03ec5f.jpg
Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, İran’da yaşanan gelişmeleri Sputnik’e yorumladı.İran'ın askeri ve siyasi liderliğinin, bazılarının ilk saldırıda öleceğini varsaydığına dikkat çeken Korotçenko, "Bu nedenle Devrim Muhafızları ve İran ordusu tarafından gerçekleştirilen bu füze saldırı dalgalarının mümkün olduğunca etkili olmasını sağlamak için önceden planlar geliştirildi ve gerekli kaynaklar tahsis edildi" diye konuştu. Korotçenko ayrıca şu hususlara dikkat çekti:- Bu, önceden belirlenmiş planlara göre merkezi komuta olmaksızın askeri operasyonların kontrol edildiği bir sistemdir.- ABD ve İsrail'in önemli silah üstünlüğüne sahip olduğu bu durumda silahlı çatışmayı yürütmenin tek yolu budur. - İran'ın bu saldırılarını geleneksel savaş yöntemleriyle durdurmak imkansız.- İran'ın füze ve insansız hava araçları tükenene kadar bu saldırı dalgaları devam edecek. - İran’ın savunma konusundaki tüm kırmızı çizgilerinden tamamen vazgeçtiği ortada.- İran, azami sigorta sağlayan bir taktik seçti, Devrim Muhafızları merkezi komuta sisteminden çıktı. Saldırılar, Tahran’ın görüşüne bakılmaksızın devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/catismalar-genisliyor-ulkeler-vatandaslarini-ortadogudan-tahliye-etmeye-calisiyor-1103922207.html
i̇ran
i̇srail
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066370429_107:0:579:354_1920x0_80_0_0_d3b3c776bf096f3d5de1e976044c2f01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇gor korotçenko, i̇ran, i̇srail, tahran, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, yorum
i̇gor korotçenko, i̇ran, i̇srail, tahran, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, yorum
Rus uzman Korotçenko: İran’ın savunma konusundaki tüm kırmızı çizgilerinden tamamen vazgeçtiği ortada
Rus uzman Korotçenko, İran’ın savunma konusunda merkezi konuta sisteminden çıktığını ve tüm kırmızı çizgilerinden tamamen vazgeçtiğini belirtti.
Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, İran’da yaşanan gelişmeleri Sputnik’e yorumladı.
İran'ın askeri ve siyasi liderliğinin, bazılarının ilk saldırıda öleceğini varsaydığına dikkat çeken Korotçenko, "Bu nedenle Devrim Muhafızları ve İran ordusu tarafından gerçekleştirilen bu füze saldırı dalgalarının mümkün olduğunca etkili olmasını sağlamak için önceden planlar geliştirildi ve gerekli kaynaklar tahsis edildi" diye konuştu. Korotçenko ayrıca şu hususlara dikkat çekti:
- Bu, önceden belirlenmiş planlara göre merkezi komuta olmaksızın askeri operasyonların kontrol edildiği bir sistemdir.
- ABD ve İsrail'in önemli silah üstünlüğüne sahip olduğu bu durumda silahlı çatışmayı yürütmenin tek yolu budur.
- İran'ın bu saldırılarını geleneksel savaş yöntemleriyle durdurmak imkansız.
- İran'ın füze ve insansız hava araçları tükenene kadar bu saldırı dalgaları devam edecek.
- İran’ın savunma konusundaki tüm kırmızı çizgilerinden tamamen vazgeçtiği ortada.
- İran, azami sigorta sağlayan bir taktik seçti, Devrim Muhafızları merkezi komuta sisteminden çıktı. Saldırılar, Tahran’ın görüşüne bakılmaksızın devam edecek.