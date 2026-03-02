Çatışmalar genişliyor, ülkeler vatandaşlarını Ortadoğu'dan tahliye etmeye çalışıyor
Havaalanı
© AP Photo / Altaf Qadri
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar, İran’ın misillemesi ve Hizbullah’ın devreye girmesiyle bölgesel krize dönüştü. ABD üslerinin hedef alınması Ortadoğu’da gerilimi tırmandırırken, artan saldırılar hava trafiğini aksattı. Türkiye dahil birçok ülke, bölgede mahsur kalan vatandaşları için tahliye planı hazırlıyor.
Ortadoğu’da gerilim hızla tırmanıyor. İsrail ve ABD’nin müzakerelerin ortasında İran’a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar, İran’ın karşılık vermesi ve Hizbullah’ın da sürece dahil olmasıyla bölgesel bir krize dönüştü.
Irak, Katar, BAE, Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üslerinin hedef alınmasıyla şiddetlenen saldırılar, hava trafiğinde büyük aksamalara yol açarken Türkiye dahil birçok ülke, bölgede mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmek için acil planlar hazırlıyor.
Havaalanı
© AP Photo / Houssam Shbaro
Saldırıların ardından bazı ülkeler uçuşlarını geçici askıya aldı.
Dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı, füze saldırılarında hasar gördü . Abu Dabi ve Katar'ın başkenti Doha dahil olmak üzere bölgedeki diğer büyük şehirlerde de patlamalar olduğu bildirildi.
Bu hafta sonu Ortadoğu üzerindeki geniş bir hava sahası koridoru kapatılırken, komşu ülkeler de uçuşları kısıtladı.
Uçuşların askıya alınma kararının etkileri bölge sınırlarının çok ötesine yayılıyor; yabancı hükümetler vatandaşlarının güvenliğini ve ülkelerine geri dönüşünü sağlamak için çalışıyor.
Fenerbahçe Kulübü, basketbol takımından dört kişinin Dubai ve Abu Dabi’de yaşanan güvenlik gerekçeli uçuş iptalleri nedeniyle İstanbul’a getirilebilmesi için devlet yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde çalışıldığını açıkladı.
Türkiye Tenis Federasyonundan BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama:
İran ve çevre ülkelerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak turnuvalar için bölgede bulunan sporcular Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel ile ekipleri ve hakem Toygar Alagöz ile hızlı şekilde iletişime geçilmiştir.
Dışişleri Bakanlığımız nezdinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Katar ve Abu Dabi büyükelçiliklerinin en üst seviyedeki destek ve koordinasyonuyla ekiplerimiz Dubai'ye yaklaşık bir saat mesafedeki Fujairah'ta bulunmaktadır.
Federasyonumuz dün akşamdan bu yana ekiplerle düzenli olarak iletişim içerisindedir. En yakın fırsatta ekiplerimizin ülkemize geri dönüşlerini sağlamaya çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine destekleri için müteşekkiriz
Tayland Başbakanı Anutin Çarnvirakul'un açıklamasına göre, ülke "vatandaşlarını Orta Doğu'dan askeri veya charter uçuşlarla tahliye etmeye hazırlanıyor." Bölgede şu anda yaklaşık 110 bin Tayland vatandaşı yaşıyor ve bunların yaklaşık 65 bini İsrail'de ve 250 kadarı İran'da bulunuyor.
Benzer şekilde, Pakistan başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise şunları kaydedildi:
"Pakistanlıların Azerbaycan üzerinden güvenli bir şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak için çalışmalar sürdürülüyor."
Hindistan'daki Güvenlik Kabine Komitesi bugün yaptığı açıklamada, "ilgili tüm departmanlara, yaşanan gelişmelerden etkilenen Hint vatandaşlarına yardımcı olmak için gerekli ve uygulanabilir önlemleri almaları yönünde talimat verdiğini" belirtti.
Orta Doğu, özellikle Güney ve Güneydoğu Asya'dan gelen çok büyük bir göçmen işçi nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerin milyonlarca vatandaşı Körfez ülkelerinin yanı sıra İsrail ve Ürdün'de de yaşıyor ve çalışıyor.