Ordu'da kar yağışı eğitimi vurdu: Bazı ilçelerde okullar tatil edildi

Ordu'da kar yağışı eğitimi vurdu: Bazı ilçelerde okullar tatil edildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve İkizce'de tüm okullar, Çaybaşı ve... 02.03.2026

Ordu Valiliği, il merkezinin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 3 Mart 2026 Salı günü bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.Buna göre, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve İkizce ilçelerinin tamamındaki resmi ve özel eğitim kurumları tatil edildi. Çaybaşı ilçesinde bazı okullar, Ulubey ilçesinde ise Şehit Mitat Eren İlkokulu/Ortaokulu’nda eğitime ara verildi.Ayrıca, tamamen tatil kararı alınan ilçelerde hamile ve engelli kamu personeliyle, çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden kadın personel idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili birimlerce değerlendirilecek.

