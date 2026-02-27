https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/egitime-kar-engeli-27-subatta-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-il-il-tam-liste-1103854827.html
Eğitime kar engeli: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İl il tam liste
Eğitime kar engeli: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İl il tam liste
Türkiye'de soğuk ve yağışlı hava nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Meteoroloji 31 kent için sarı kod yayımlayıp kar ve fırtına uyarısı yaptı... 27.02.2026
Yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Meteoroloji 31 il için sarı kod yayımladı. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kar kalınlığının artması, buzlanma ve ulaşım riskleri nedeniyle yerel yönetimler eğitime ara kararı aldı.İl il okul tati̇li̇ kararlarıTOKATTokat’ta Yeşilyurt, Başçiftlik, Turhal, Pazar, Zile, Reşadiye, Almus, Sulusaray ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Reşadiye ve Sulusaray’da taşımalı eğitime ara verildi.Yeşilyurt’ta kar kalınlığı 10 cm’ye, yüksek kesimlerde 25 cm’ye ulaştı. Başçiftlik Kayak Merkezi’nde ise 80 cm ölçüldü.ŞIRNAKŞırnak’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.Ayrıca Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde de tatil kararı alındı. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayıldı.ÇANKIRIYapraklı ilçesinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.ARTVİNŞavşat ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.KASTAMONUİnebolu ve Küre ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi. İnebolu’da köy okullarında eğitim yapılmayacak.SAMSUNAsarcık’ta tüm taşımalı okullarda; Salıpazarı, Terme ve Kavak ilçelerinde bazı okullarda ve taşımalı eğitim yapılan kurumlarda eğitime ara verildi.RİZEİkizdere ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.KONYAHalkapınar ilçesinde yalnızca taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.NİĞDEMerkeze bağlı çok sayıda belde ve köy ile Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde eğitime ara verildi. Altunhisar ve Bor ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.GİRESUNDereli ve Çamoluk ilçelerinde tüm okullarda eğitim durduruldu. Bazı ilçelerde köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ayrı kararlar alındı.SİVASKoyulhisar, Akıncılar, Gölova, Gürün, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildi. Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise taşımalı eğitim durduruldu.KARSKar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.SİİRTPervari ilçesinde eğitime ara verildi.ERZURUMAziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime ara verildi. Ayrıca İspir, Çat, Hınıs, Narman, Karayazı ve Pazaryolu ilçelerinde de kaymakamlık kararlarıyla tatil uygulandı.KAHRAMANMARAŞElbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde eğitime ara verildi.ARDAHANKar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.BİTLİSYoğun kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.BİNGÖLAdaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime ara verildi. İl merkezi ve merkeze bağlı köylerde ise taşımalı eğitim durduruldu.MALATYAArapgir ve Akçadağ ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.VANKar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.TUNCELİOvacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde tüm okullarda; Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.TRABZONDüzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildi.Bazı ilçelerde ise yalnızca taşımalı eğitim durduruldu.ORDUAkkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitime ara verildi. Bazı ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayıldı.
Yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Meteoroloji 31 il için sarı kod yayımladı. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kar kalınlığının artması, buzlanma ve ulaşım riskleri nedeniyle yerel yönetimler eğitime ara kararı aldı.
İl il okul tati̇li̇ kararları
Tokat’ta Yeşilyurt, Başçiftlik, Turhal, Pazar, Zile, Reşadiye, Almus, Sulusaray ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Reşadiye ve Sulusaray’da taşımalı eğitime ara verildi.
Yeşilyurt’ta kar kalınlığı 10 cm’ye, yüksek kesimlerde 25 cm’ye ulaştı. Başçiftlik Kayak Merkezi’nde ise 80 cm ölçüldü.
Şırnak’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Ayrıca Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde de tatil kararı alındı. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayıldı.
Yapraklı ilçesinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Şavşat ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İnebolu ve Küre ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi. İnebolu’da köy okullarında eğitim yapılmayacak.
Asarcık’ta tüm taşımalı okullarda; Salıpazarı, Terme ve Kavak ilçelerinde bazı okullarda ve taşımalı eğitim yapılan kurumlarda eğitime ara verildi.
İkizdere ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Halkapınar ilçesinde yalnızca taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Merkeze bağlı çok sayıda belde ve köy ile Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde eğitime ara verildi. Altunhisar ve Bor ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.
Dereli ve Çamoluk ilçelerinde tüm okullarda eğitim durduruldu. Bazı ilçelerde köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ayrı kararlar alındı.
Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Gürün, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildi. Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise taşımalı eğitim durduruldu.
Kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Pervari ilçesinde eğitime ara verildi.
Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime ara verildi. Ayrıca İspir, Çat, Hınıs, Narman, Karayazı ve Pazaryolu ilçelerinde de kaymakamlık kararlarıyla tatil uygulandı.
Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde eğitime ara verildi.
Kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.
Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime ara verildi. İl merkezi ve merkeze bağlı köylerde ise taşımalı eğitim durduruldu.
Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.
Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde tüm okullarda; Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.
Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildi.
Bazı ilçelerde ise yalnızca taşımalı eğitim durduruldu.
Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitime ara verildi. Bazı ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayıldı.