https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/ogrencisi-tarafindan-oldurulmustu-fatma-nur-celikin-olumu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1103949555.html
Öğrencisi tarafından öldürülmüştü: Fatma Nur Çelik'in ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
Öğrencisi tarafından öldürülmüştü: Fatma Nur Çelik'in ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in bir öğrencinin saldırısı... 02.03.2026
Çekmeköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik’in hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralanan diğer öğretmen ve öğrencinin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından idari inceleme ve soruşturma başlatıldığı, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, hem adli hem de idari sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevi başında hayatını kaybeden bir öğretmenin acısının tarif edilemez olduğunu belirterek, “Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/istanbulda-okulda-saldiri-bir-ogrenci-iki-ogretmeni-ve-bir-ogrenciyi-bicakla-yaraladi-1103934160.html
23:39 02.03.2026
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
© AA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin idari soruşturma başlattı.
Çekmeköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik’in hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralanan diğer öğretmen ve öğrencinin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından idari inceleme ve soruşturma başlatıldığı, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, hem adli hem de idari sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevi başında hayatını kaybeden bir öğretmenin acısının tarif edilemez olduğunu belirterek, “Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür” ifadelerini kullandı.
Çekmeköy okul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da okulda saldırı: Fatma Nur öğretmen hayatını kaybetti
13:29
