Öğrencisi tarafından öldürülmüştü: Fatma Nur Çelik'in ölümü hakkında soruşturma başlatıldı

Çekmeköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik’in hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralanan diğer öğretmen ve öğrencinin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından idari inceleme ve soruşturma başlatıldığı, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, hem adli hem de idari sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevi başında hayatını kaybeden bir öğretmenin acısının tarif edilemez olduğunu belirterek, “Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin idari soruşturma başlattı.
Çekmeköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik’in hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralanan diğer öğretmen ve öğrencinin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından idari inceleme ve soruşturma başlatıldığı, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, hem adli hem de idari sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevi başında hayatını kaybeden bir öğretmenin acısının tarif edilemez olduğunu belirterek, “Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür” ifadelerini kullandı.