Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İstanbul'da okulda saldırı: Bir öğrenci, iki öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçakla yaraladı
İstanbul'da okulda saldırı: Bir öğrenci, iki öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçakla yaraladı
İstanbul Çekmeköy'de bir lisede yaşanan olayda, bir öğrenci iki kadın öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçakla ağır yaraladı. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Bir öğretmenin durumu ağır. Saldırgan öğrenci gözaltında. İki kadın öğretmene ve bir öğrenciye saldırdıİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'da okulda saldırı: Bir öğrenci, iki öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçakla yaraladı

13:29 02.03.2026
İstanbul Çekmeköy'de bir lisede yaşanan olayda, bir öğrenci iki kadın öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçakla ağır yaraladı.
İstanbul Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Bir öğretmenin durumu ağır. Saldırgan öğrenci gözaltında.

İki kadın öğretmene ve bir öğrenciye saldırdı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
