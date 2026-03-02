https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/istanbulda-okulda-saldiri-bir-ogrenci-iki-ogretmeni-ve-bir-ogrenciyi-bicakla-yaraladi-1103934160.html
İstanbul'da okulda saldırı: Bir öğrenci, iki öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçakla yaraladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Çekmeköy'de bir lisede yaşanan olayda, bir öğrenci iki kadın öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçakla ağır yaraladı. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T13:29+0300
türki̇ye
çekmeköy
i̇stanbul valiliği
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
lise
lise öğrencisi
öğretmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101353308_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_889e523a580f3b99b9c4f38b1de1c85e.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101353308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b021e81a1f93d0155e9c15f82b497a6f.jpg
İstanbul'da okulda saldırı: Bir öğrenci, iki öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçakla yaraladı
İstanbul Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Bir öğretmenin durumu ağır. Saldırgan öğrenci gözaltında.
İki kadın öğretmene ve bir öğrenciye saldırdı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.