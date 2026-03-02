https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/bakan-uraloglundan-ucus-iptalleri-aciklamasi-tarihi-duyurdu-1103940169.html

Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması: Tarihi duyurdu

Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması: Tarihi duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi. Katar, Kuveyt, Bahreyn... 02.03.2026

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava sahalarındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini belirterek uçuş iptallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, İran’a 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen saldırılar sonrasında bölgedeki hava sahalarına ve Türk taşıyıcılarına ilişkin son durumu değerlendirdi. Süreci anlık olarak takip ettiklerini belirten Uraloğlu, gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.Bakan Uraloğlu, “İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye’nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM’ları devam ediyor. Umman, Suudi Arabistan’ın bir bölümü ve Lübnan’da ise sivil uçuşlar devam ediyor” açıklamasında bulundu.Birleşik Arap Emirlikleri’nde acil durum önlemleri kapsamında trafik yönlendirmesi yapıldığını aktaran Uraloğlu, bugün itibarıyla Emirates ve Etihad Airways seferlerinin yeniden başlayacağının bildirildiğini ifade etti.Tahran’da iki uçak bekliyorTürk taşıyıcılarının mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Türk Hava Yolları’na ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklediğini ve bu süreçten etkilenen tek THY uçağının bu olduğunu söyledi.Pegasus Hava Yolları’na ait bir uçağın da aynı havalimanında bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, AJet’in İran, Suriye, Irak ve diğer kısıtlı bölgelerde bekleyen herhangi bir uçağının bulunmadığını belirtti.Uraloğlu, ayrıca Tailwind Havayolları’nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı uçağın Irak’ta bulunduğunu ifade etti.Uçuş ekipleri Türkiye’ye ulaştırıldıTahran’da bulunan THY ve Pegasus ekipleri ile temsilcilerinin Tahran Büyükelçiliği’nin tahliye planı çerçevesinde Türkiye’ye ulaştırıldığını belirten Uraloğlu, Tailwind’in Irak’taki kiralık uçağının ekipleri için de Bağdat Büyükelçiliği ile irtibat kurulduğunu ve ekiplerin Bağdat’ta beklediğini aktardı.Uraloğlu, THY başta olmak üzere Türk taşıyıcılarının Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da ekipleri bulunduğunu ancak bu ülkelerde ciddi bir risk bulunmadığını kaydetti.Uçuş iptalleri 6 Mart’a kadar uzatıldıBakan Uraloğlu, taşıyıcıların kısıtlı hava sahalarından geçecek uçakların rotalarını kaçınma yapacak şekilde planladığını belirtti. Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Bölgede devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi. Ayrıca Pegasus Hava Yolları aldığı karar doğrultusunda 12 Mart’a kadar İran’a uçuş gerçekleştirmeyecek. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi.”Günlük değerlendirmeler ışığında kararların alındığını belirten Uraloğlu, mevcut koşullarda iyileşme olmaması halinde iptallerin günlük olarak sürdürülebileceğini ifade etti. Uraloğlu, “Bugün Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerine ve Umman’a seferler icra edilebilecek” diye konuştu.

