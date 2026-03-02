İsrail, ABD ve İran çatışmasında 3. gün: Hizbullah'ın katılmasıyla çatışmalar genişledi, Güney Kıbrıs'a dron düştü

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yönelik başlattığı saldırılarda üçüncü güne girildi. Karşılıklı saldırılar devam ederken Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik atılan füzeden sonra çatışmalar genişledi.
Hizbullah, Hayfa yakınlarındaki İsrail hava savunma üssüne düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi. İsrail ise karşılık verdiğini duyurdu.
Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın da öldüğü iddiaları ortaya atılsa da haberler Sputnik Türkiye'ye yapılan açıklamayla yalanlandı.
ABD-İsrail saldırılarında 48 İran liderini öldürdüklerini açıklayan Donald Trump, saldırıların 4 hafta sürebileceğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma talebi kabul ettiklerini duyurdu.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD 28 Şubat sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran Ruhani Lideri Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran ordusu, saldırılara karşılık Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.