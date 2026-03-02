Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/israil-abd-ve-iran-catismasinda-3-gun-hizbullahin-katilmasiyla-catismalar-genisledi-guney-kibrisa-1103921175.html
İsrail, ABD ve İran çatışmasında 3. gün: Hizbullah'ın katılmasıyla çatışmalar genişledi, Güney Kıbrıs'a dron düştü
İsrail, ABD ve İran çatışmasında 3. gün: Hizbullah'ın katılmasıyla çatışmalar genişledi, Güney Kıbrıs'a dron düştü
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırması ve İran'ın karşılık vermesinin 3. gününde Lübnan'dan İsrail'e Hizbullah tarafından füze atılması çatışmayı genişletti... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
Lübnan'ın Beyrut kentinin güney banliyösü Dahiye

İsrail, ABD ve İran çatışmasında 3. gün: Hizbullah'ın katılmasıyla çatışmalar genişledi, Güney Kıbrıs'a dron düştü

07:11 02.03.2026 (güncellendi: 08:16 02.03.2026)
Abone ol
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırması ve İran'ın karşılık vermesinin 3. gününde Lübnan'dan İsrail'e Hizbullah tarafından füze atılması çatışmayı genişletti. Güney Kıbrıs'ta patlamalar bildirilirken Ortadoğu ülkeleri ortak bir açıklama yayımlayarak topraklarındaki ABD üslerine hava saldırılarını kınadı.
İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yönelik başlattığı saldırılarda üçüncü güne girildi. Karşılıklı saldırılar devam ederken Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik atılan füzeden sonra çatışmalar genişledi.
Hizbullah, Hayfa yakınlarındaki İsrail hava savunma üssüne düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi. İsrail ise karşılık verdiğini duyurdu.
Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın da öldüğü iddiaları ortaya atılsa da haberler Sputnik Türkiye'ye yapılan açıklamayla yalanlandı.
ABD-İsrail saldırılarında 48 İran liderini öldürdüklerini açıklayan Donald Trump, saldırıların 4 hafta sürebileceğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma talebi kabul ettiklerini duyurdu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD 28 Şubat sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran Ruhani Lideri Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran ordusu, saldırılara karşılık Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Son gelişmeler Sputnik Türkiye canlı anlatımında:

Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
08:22 02.03.2026
İran’da, ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti
İran haber ajansı Fars, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında yaklaşık 170 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Daha önce İran yönetimi, ABD ve İsrail’i, Hormozgan eyaletinin Minab şehrindeki bir kız ilkokuluna saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Saldırıda ölenlerin sayısının 160’ı geçtiği bildirilmişti.
İran'ın Minab şehrinde, ABD-İsrail saldırısında yıkılan okulda enkaz kaldırma çalışmaları - Sputnik Türkiye
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
08:15 02.03.2026
İsrail'in Dahiye'ye saldırılarının hasarı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
İsrail, hava saldırısıyla Beyrut'un güneyindeki Dahiye kentini vurdu.
Lübnan'ın Beyrut kentinin güney banliyösü Dahiye - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Hussein Malla
Lübnan'ın Beyrut kentinin güney banliyösü Dahiye - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Hussein Malla
08:08 02.03.2026
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları Güney Kore'de protesto edildi
Güney Kore'nin Seul kentindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında protestocular, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayan sloganlar attı.
Güney Kore'de İsrail ve ABD protesto edildi - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Lee Jin-man
Güney Kore'de İsrail ve ABD protesto edildi - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Lee Jin-man
Güney Kore'de İsrail ve ABD protesto edildi - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Ahn Young-joon
08:00 02.03.2026
İsrail saldırısında Hizbullah liderinden Raad öldürüldü
Al Hadath TV'nin haberine göre, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın parlamento grubu lideri Muhammed Raad öldürüldü.
Muhammed Raad - Sputnik Türkiye
© Fotoğraf
07:53 02.03.2026
İsrail Hava Kuvvetleri'nin Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği hava saldırıları kameraya yansıdı
Beyrut havaalanına giden yolda büyük hasarın meydana geldiği görülüyor.
İsrail saldırılarında ölü ve yaralıların olduğu yönünde haberler geliyor, ancak sayıları henüz bilinmiyor.
Vatandaşların Dahiye'den Beyrut'a doğru kaçtığı görülüyor. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise şu ifadeye yer verildi:
Beyrut'ta üst düzey Hizbullah yöneticilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Lübnan'ın güneyinde de Hizbullah komutanlarına yönelik saldırılar düzenlendi.
07:45 02.03.2026
Laricani: ABD ile müzakere yapmayacağız
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İran'ın ABD ile müzakere yapmayacağını açıkladı.
Ali Laricani - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Hussein Malla
07:29 02.03.2026
Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e doğru fırlattığı roketler görüntülendi
07:19 02.03.2026
İsrail’in saldırı tehdidinin ardından binlerce kişi başkent Beyrut'ta göç etmeye başladı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Lübnan’ın güneyi ile Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla yerleşim biriminin hedef alınacağını duyurdu, bu bölgelerde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu.
Waweya, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.
Binlerce kişi kuzeye doğru göçe başladı
İsrail’in saldırı tehdidinin ardından Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.
İsrail'in saldırı tehdidiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yollarda yoğun trafik oluşturdu.
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlenmişti.
Lübnan'ın güneyinden tahliyeler başladı - Sputnik Türkiye
© AA / Houssam Shbaro
07:15 02.03.2026
İngiltere ABD'ye İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini açıkladı
İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'nin İran'daki füze depolarını vurmak için Birleşik Krallık'ın askeri üslerini kullanma talebini kabul ettiğini duyurdu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer - Sputnik Türkiye
© Raşid Necati Aslım
