https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/1103937643.html

Çocuğa karşı cinsel taciz iddiasıyla tutuklanmıştı: Hasbi Dede'nin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Çocuğa karşı cinsel taciz iddiasıyla tutuklanmıştı: Hasbi Dede'nin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, 12 Mart'ta hakim karşısına çıkacak. 02.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-02T14:22+0300

2026-03-02T14:22+0300

2026-03-02T14:22+0300

türki̇ye

hasbi dede

giresun

belediye başkanı

çocuklara cinsel taciz

cinsel taciz

iddianame

yargılama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103448030_0:52:386:269_1920x0_80_0_0_5370748c7aa60eef34894659068b5310.jpg

Giresun'da çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, 12 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Dede, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. İddianame kabul edildiGörele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, hakimlikçe yapılan incelemeler sonucu kabul edildi. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Dede'nin yargılanmasına 12 Mart tarihinde başlanılacak. İddianamede, Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.​​​​​​​Ne olmuştu?Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1103775457.html

türki̇ye

giresun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hasbi dede, giresun, belediye başkanı, çocuklara cinsel taciz, cinsel taciz, iddianame, yargılama