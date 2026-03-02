https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/1103937643.html
Çocuğa karşı cinsel taciz iddiasıyla tutuklanmıştı: Hasbi Dede'nin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Çocuğa karşı cinsel taciz iddiasıyla tutuklanmıştı: Hasbi Dede'nin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, 12 Mart'ta hakim karşısına çıkacak. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
Giresun'da çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, 12 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Dede, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. İddianame kabul edildiGörele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, hakimlikçe yapılan incelemeler sonucu kabul edildi. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Dede'nin yargılanmasına 12 Mart tarihinde başlanılacak. İddianamede, Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.Ne olmuştu?Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.
