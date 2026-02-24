Türkiye
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında istenen ceza belli oldu
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında istenen ceza belli oldu
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Dede'nin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle...
CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede hakkında çocuğa yönelik cinsel taciz iddiasıyla işlem yapılmış, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmişti. 12 Şubat’ta görevinden uzaklaştırılan Dede için hazırlanan iddianame, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Görele Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. İddianamede Dede’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında istenen ceza belli oldu

20:23 24.02.2026
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Dede’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede hakkında çocuğa yönelik cinsel taciz iddiasıyla işlem yapılmış, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmişti.
12 Şubat’ta görevinden uzaklaştırılan Dede için hazırlanan iddianame, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Görele Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.
İddianamede Dede’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hasbi Dede - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
TÜRKİYE
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16 Şubat, 15:50
