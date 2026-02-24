https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1103775457.html
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında istenen ceza belli oldu
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Dede’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T20:23+0300
2026-02-24T20:23+0300
2026-02-24T20:23+0300
türki̇ye
giresun
giresun cumhuriyet başsavcılığı
giresun valiliği
giresun görele soğukpınar derneği
cinsel
cinsel saldırı
cinsel taciz
çocuklara cinsel taciz
cinsel istismar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103448030_0:52:386:269_1920x0_80_0_0_5370748c7aa60eef34894659068b5310.jpg
CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede hakkında çocuğa yönelik cinsel taciz iddiasıyla işlem yapılmış, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmişti. 12 Şubat’ta görevinden uzaklaştırılan Dede için hazırlanan iddianame, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Görele Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. İddianamede Dede’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/chpli-gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-hakkinda-kesin-ihrac-talebi--1103543043.html
türki̇ye
giresun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103448030_0:15:386:305_1920x0_80_0_0_ee875419ab9d3699458a1176f9542024.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
giresun, giresun cumhuriyet başsavcılığı, giresun valiliği, giresun görele soğukpınar derneği, cinsel, cinsel saldırı, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel istek, cinsel ilişki, cinsel şiddet
giresun, giresun cumhuriyet başsavcılığı, giresun valiliği, giresun görele soğukpınar derneği, cinsel, cinsel saldırı, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel istek, cinsel ilişki, cinsel şiddet
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında istenen ceza belli oldu
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Dede’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede hakkında çocuğa yönelik cinsel taciz iddiasıyla işlem yapılmış, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmişti.
12 Şubat’ta görevinden uzaklaştırılan Dede için hazırlanan iddianame, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Görele Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.
İddianamede Dede’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.