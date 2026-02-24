https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1103775457.html

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında istenen ceza belli oldu

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Dede’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede hakkında çocuğa yönelik cinsel taciz iddiasıyla işlem yapılmış, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmişti. 12 Şubat’ta görevinden uzaklaştırılan Dede için hazırlanan iddianame, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Görele Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. İddianamede Dede’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

2026

