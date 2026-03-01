https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/lubnan-basbakan-yardimcisi-mitri-lubnan-halkini-bilgelik-ve-vatanseverlik-gostermeye-cagiriyoruz-1103917020.html

Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri: Lübnan halkını bilgelik ve vatanseverlik göstermeye çağırıyoruz

Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri, ülkeyi ve halkını bölgede çıkabilecek bir savaşın ciddi sonuçlarından korumak için çıkarların ve birliğin her şeyin üstünde... 01.03.2026, Sputnik Türkiye

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarek Mitri, Lübnanlıların bölgede büyük bir savaşa sürüklenebileceği endişeleri bağlamında ülkedeki durumu Sputnik’e yorumladı.Lübnan'ı ve halkını bölgedeki savaşın ciddi sonuçlarından korumak için çıkarları ve birliği her şeyin üstünde tutulması gerektiğini vurgulayan Mitri, "Hükümetimiz herkesi duygularına, kederlerine veya endişelerine bağlı kalmaksızın, Lübnan halkının çıkarlarını ve birliğini her şeyin üstünde tutarak bilgelik ve vatanseverlik göstermeye çağırıyor" dedi ve şöyle devam etti:Mitri, Bakanlar Kurulu’nun ‘Lübnan'ı her türlü saldırıdan korumak ve bir başka yıkıcı çatışmanın arenası haline gelmesini önlemek için Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve diğer etkili devletlerle diplomatik ve siyasi temaslar başlattığını’ ifade etti."Vatandaşların birkaç ay boyunca ihtiyacını karşılamaya yetecek gıda, ilaç ve akaryakıt stoklarımız var, ithalatımız da şimdilik kısıtlama olmaksızın devam ediyor" diye konuşan Mitri, vatandaşlara heyecan yaratmayıp, ihtiyaçlarının ötesinde temel ihtiyaç maddelerini satın almamaları çağrısını bir kez daha yineledi.

