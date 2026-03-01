Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/baeden-aciklama-iranin-yuzlerce-fuze-ve-iha-saldirisi-puskurtuldu-1103916428.html
BAE’den açıklama: İran’ın yüzlerce füze ve İHA saldırısı püskürtüldü
BAE’den açıklama: İran’ın yüzlerce füze ve İHA saldırısı püskürtüldü
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran’ın 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarda ülkeye yönelen yüzlerce füze ve insansız hava aracının etkisiz hale... 01.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-01T17:16+0300
2026-03-01T17:16+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
pakistan
bangladeş
hava savunma
birleşik arap emirlikleri
birleşik arap emirlikleri (bae)
ölü
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103127/45/1031274545_0:34:745:453_1920x0_80_0_0_d8f225cf51f63685986ac3d7aeb137ea.jpg
Birleşik Arap Emirlikleri’nin resmi haber ajansı “WAM”a dayandırılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ikinci gün sabah saatlerinde 20 balistik füzeyi imha ettiği, 8 füzenin ise denize düştüğü belirtildi. Ayrıca 2 seyir füzesi ve yüzlerce insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği aktarıldı.Yüzlerce füze ve İHASavunma Bakanlığı, 28 Şubat 2026’dan bu yana İran’dan ülkeye doğru 165 balistik füze atıldığını bildirdi. Bu füzelerin 152’sinin imha edildiği, 13’ünün denize düştüğü ifade edildi.Ayrıca 541 insansız hava aracının tespit edildiği, bunların 506’sının düşürüldüğü açıklandı. 35 İHA’nın ise ülke topraklarına düştüğü ve maddi hasara yol açtığı kaydedildi.İkinci gün sabah saatlerinde ayrıca 311 İHA’nın imha edildiği, ancak 21 insansız hava aracının sivil hedeflere isabet ettiği belirtildi.Can kaybı ve hasarAçıklamada saldırılar sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğu belirtildi.Toplam 58 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında Emirlikler, Mısır, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan ve Afganistan vatandaşlarının bulunduğu aktarıldı.Hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında düşen füze ve İHA parçalarının bazı bölgelerde hafif ve orta düzeyde maddi hasara yol açtığı kaydedildi.'Hazırız' mesajıSavunma Bakanlığı, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinin farklı tehditlere karşı hazır olduğunu vurguladı.Açıklamada, “Vatandaşların, sakinlerin ve ziyaretçilerin güvenliği en yüksek önceliktir” denildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/iran-devrim-muhafizlari-acikladi-abd-gemisi-etkisiz-hale-getirildi-kuveytteki-us-vuruldu-1103893740.html
i̇ran
pakistan
bangladeş
birleşik arap emirlikleri
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103127/45/1031274545_48:0:696:486_1920x0_80_0_0_3752d1dd7a887fe9c99e5d6a1ecee558.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇ran, pakistan, bangladeş, hava savunma, birleşik arap emirlikleri, birleşik arap emirlikleri (bae), ölü, yaralı
ortadoğu, i̇ran, pakistan, bangladeş, hava savunma, birleşik arap emirlikleri, birleşik arap emirlikleri (bae), ölü, yaralı

BAE’den açıklama: İran’ın yüzlerce füze ve İHA saldırısı püskürtüldü

17:16 01.03.2026
© AP Photo / Sebastian Apelpatriot
patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Sebastian Apel
Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran’ın 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarda ülkeye yönelen yüzlerce füze ve insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin resmi haber ajansı “WAM”a dayandırılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ikinci gün sabah saatlerinde 20 balistik füzeyi imha ettiği, 8 füzenin ise denize düştüğü belirtildi. Ayrıca 2 seyir füzesi ve yüzlerce insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Yüzlerce füze ve İHA

Savunma Bakanlığı, 28 Şubat 2026’dan bu yana İran’dan ülkeye doğru 165 balistik füze atıldığını bildirdi. Bu füzelerin 152’sinin imha edildiği, 13’ünün denize düştüğü ifade edildi.
Ayrıca 541 insansız hava aracının tespit edildiği, bunların 506’sının düşürüldüğü açıklandı. 35 İHA’nın ise ülke topraklarına düştüğü ve maddi hasara yol açtığı kaydedildi.
İkinci gün sabah saatlerinde ayrıca 311 İHA’nın imha edildiği, ancak 21 insansız hava aracının sivil hedeflere isabet ettiği belirtildi.

Can kaybı ve hasar

Açıklamada saldırılar sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğu belirtildi.
Toplam 58 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında Emirlikler, Mısır, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan ve Afganistan vatandaşlarının bulunduğu aktarıldı.
Hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında düşen füze ve İHA parçalarının bazı bölgelerde hafif ve orta düzeyde maddi hasara yol açtığı kaydedildi.

'Hazırız' mesajı

Savunma Bakanlığı, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinin farklı tehditlere karşı hazır olduğunu vurguladı.
Açıklamada, “Vatandaşların, sakinlerin ve ziyaretçilerin güvenliği en yüksek önceliktir” denildiği belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
DÜNYA
İran Devrim Muhafızları açıkladı: ABD gemisi etkisiz hale getirildi, Kuveyt’teki üs vuruldu
00:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала