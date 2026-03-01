BAE’den açıklama: İran’ın yüzlerce füze ve İHA saldırısı püskürtüldü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/baeden-aciklama-iranin-yuzlerce-fuze-ve-iha-saldirisi-puskurtuldu-1103916428.html
Birleşik Arap Emirlikleri’nin resmi haber ajansı “WAM”a dayandırılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ikinci gün sabah saatlerinde 20 balistik füzeyi imha ettiği, 8 füzenin ise denize düştüğü belirtildi. Ayrıca 2 seyir füzesi ve yüzlerce insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği aktarıldı.Yüzlerce füze ve İHASavunma Bakanlığı, 28 Şubat 2026’dan bu yana İran’dan ülkeye doğru 165 balistik füze atıldığını bildirdi. Bu füzelerin 152’sinin imha edildiği, 13’ünün denize düştüğü ifade edildi.Ayrıca 541 insansız hava aracının tespit edildiği, bunların 506’sının düşürüldüğü açıklandı. 35 İHA’nın ise ülke topraklarına düştüğü ve maddi hasara yol açtığı kaydedildi.İkinci gün sabah saatlerinde ayrıca 311 İHA’nın imha edildiği, ancak 21 insansız hava aracının sivil hedeflere isabet ettiği belirtildi.Can kaybı ve hasarAçıklamada saldırılar sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğu belirtildi.Toplam 58 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında Emirlikler, Mısır, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan ve Afganistan vatandaşlarının bulunduğu aktarıldı.Hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında düşen füze ve İHA parçalarının bazı bölgelerde hafif ve orta düzeyde maddi hasara yol açtığı kaydedildi.'Hazırız' mesajıSavunma Bakanlığı, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinin farklı tehditlere karşı hazır olduğunu vurguladı.Açıklamada, “Vatandaşların, sakinlerin ve ziyaretçilerin güvenliği en yüksek önceliktir” denildiği belirtildi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103127/45/1031274545_48:0:696:486_1920x0_80_0_0_3752d1dd7a887fe9c99e5d6a1ecee558.jpg
