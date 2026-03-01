Türkiye
Fenerbahçe'nin hocası Tedesco müşahede altına alındı
Fenerbahçe'nin hocası Tedesco müşahede altına alındı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle müşahede altına alındığı açıklandı. Rahatsızlığı nedeniyle Tedesco... 01.03.2026, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco’nun hastanede müşahede altında olduğunu duyurdu.Sarı-lacivertli ekip, Tedesco’nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş geçirdiğini açıkladı. Tedesco, bu akşam deplasmanda Antalyaspor'la oynanan karşılaşmada takımın başında yer almadı.
Fenerbahçe'nin hocası Tedesco müşahede altına alındı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle müşahede altına alındığı açıklandı. Rahatsızlığı nedeniyle Tedesco, bu akşam Antalyaspor maçında yer almadı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco’nun hastanede müşahede altında olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli ekip, Tedesco’nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş geçirdiğini açıkladı. Tedesco, bu akşam deplasmanda Antalyaspor'la oynanan karşılaşmada takımın başında yer almadı.
