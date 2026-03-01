https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/fenerbahce-beko-basantrenoru-jasikevicius-dubaide-mahsur-kaldi-1103916669.html

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai’de mahsur kaldı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai’de mahsur kaldı

Dubai’de bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemesi nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle... 01.03.2026, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, tatil için gittiği Dubai’de mahsur kaldı.Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Jasikevicius, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemesi nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle bölgeden ayrılamadı. Fenerbahçe, başantrenörü Dubai’den çıkarmak için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde ve süreci yakından takip ediyor.

