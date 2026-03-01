https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/fenerbahce-beko-basantrenoru-jasikevicius-dubaide-mahsur-kaldi-1103916669.html
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai’de mahsur kaldı
01.03.2026
2026-03-01T16:55+0300
2026-03-01T16:55+0300
2026-03-01T16:56+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103916069_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_474c3eff864aa13a3b0aedd329e900a5.jpg
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, tatil için gittiği Dubai’de mahsur kaldı.Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Jasikevicius, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemesi nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle bölgeden ayrılamadı. Fenerbahçe, başantrenörü Dubai’den çıkarmak için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde ve süreci yakından takip ediyor.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai’de mahsur kaldı
16:55 01.03.2026 (güncellendi: 16:56 01.03.2026)
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, tatil için gittiği Dubai’de mahsur kaldı.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Jasikevicius, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemesi nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle bölgeden ayrılamadı.
Fenerbahçe, başantrenörü Dubai’den çıkarmak için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde ve süreci yakından takip ediyor.