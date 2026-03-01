Türkiye
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai’de mahsur kaldı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai’de mahsur kaldı
Dubai'de bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemesi nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle...
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, tatil için gittiği Dubai’de mahsur kaldı.Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Jasikevicius, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemesi nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle bölgeden ayrılamadı. Fenerbahçe, başantrenörü Dubai’den çıkarmak için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde ve süreci yakından takip ediyor.
16:55 01.03.2026 (güncellendi: 16:56 01.03.2026)
© AAFenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius
© AA
Dubai’de bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemesi nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle bölgeden ayrılamadı.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, tatil için gittiği Dubai’de mahsur kaldı.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Jasikevicius, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemesi nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle bölgeden ayrılamadı.
Fenerbahçe, başantrenörü Dubai’den çıkarmak için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde ve süreci yakından takip ediyor.
