Fakir Batı Avrupalılar, Ukraynalıları ve Orta Avrupa'daki ilişkileri bilmiyorlar. Zelenskiy'in söylediğine inanıyorlar, ki bu açıkça yalan, petrol arzının durmasının teknik sebepleri olduğu söyleniyor. Ve buna inanıyorlar, bu naif bir dünya. Biz ise Ukraynalılar bir şey söylediklerinde üç kez doğruluyoruz ve onlara da bunu tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki, tamam o zaman gidelim ve bakalım. Ama Ukraynalılar buna henüz hazır değiller, denetim misyonunu kabul etmeye hazır değiller.