https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/macaristan-basbakani-orban-bati-avrupa-zelenskiy-hakkinda-gercegi-anlamaya-basliyor-1103888467.html
Macaristan Başbakanı Orban: Batı Avrupa, Zelenskiy hakkında gerçeği anlamaya başlıyor
Macaristan Başbakanı Orban: Batı Avrupa, Zelenskiy hakkında gerçeği anlamaya başlıyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban Batı Avrupa'da Kiev'e güvenen naif politikacıların Zelenskiy'in Drujba Boru Hattı'nın 'sözde' arızasıyla ilgili yalan söylediğini... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T16:08+0300
2026-02-28T16:08+0300
2026-02-28T16:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
macaristan
ukrayna
kiev
avrupa
viktor orban
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975569_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_f14bfc035f66d72bb828ccdba54a78bb.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Batı Avrupa'daki naif politikacıların Vladimir Zelenskiy'in Drujba Boru Hattı'nın 'sözde' arızası ile ilgili yalan söylediğini fark etmeye başladığını belirtti.Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:"Zelenskiy yalan söylüyor, gerçeği söylemiyor. Macaristan'a petrol sevkiyatını yeniden başlatmak için hiçbir teknik engel yok" cümlesinin altını çizen Orban, "Batı Avrupalılar her geçen gün ayılmaya başlıyor ve Ukraynalıların yalan söylediğini fark ediyorlar" dedi.'Macaristan, gerekirse Ukrayna'ya elektrik tedarikini kesecek'Orban açıklamasında, gerekmesi halinde Ukrayna'ya elektrik tedarikini keseceklerini dile getirdi.Orban konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Macaristan, Kiev'in petrol ablukasını mutlaka kıracak'Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın Drujba Boru Hattı üzerinden Rus petrolü transitini durdurmasıyla oluşturduğu petrol ablukasını mutlaka kıracaklarını vurguladı.Orban açıklamasında, "Şimdi bu savaşı kazanmak gerekiyor. Zelenskiy son kahkahayı atamamalı. Zelenski, Macaristan'ı şantaj yapamaz. Macaristan, Zelenskiy'in taleplerini reddediyor ve biz petrol ablukasını kıracağız, bu çok sağlam, ciddi bir taahhüttür" cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/orban-macaristan-ukraynaya-elektrik-ihracatini-durdurabilir-1103690433.html
macaristan
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975569_71:0:1122:788_1920x0_80_0_0_6d2bbeefcaf67dd6158b0d1e7801387d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
macaristan, ukrayna, kiev, avrupa, viktor orban
macaristan, ukrayna, kiev, avrupa, viktor orban
Macaristan Başbakanı Orban: Batı Avrupa, Zelenskiy hakkında gerçeği anlamaya başlıyor
16:08 28.02.2026 (güncellendi: 16:22 28.02.2026)
Macaristan Başbakanı Orban Batı Avrupa'da Kiev'e güvenen naif politikacıların Zelenskiy'in Drujba Boru Hattı'nın 'sözde' arızasıyla ilgili yalan söylediğini fark etmeye başladığını belirterek her geçen gün daha fazla ayıldıklarını ve Ukrayna'nın yalanlarını fark ettiklerini vurguladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Batı Avrupa'daki naif politikacıların Vladimir Zelenskiy'in Drujba Boru Hattı'nın 'sözde' arızası ile ilgili yalan söylediğini fark etmeye başladığını belirtti.
Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Fakir Batı Avrupalılar, Ukraynalıları ve Orta Avrupa'daki ilişkileri bilmiyorlar. Zelenskiy'in söylediğine inanıyorlar, ki bu açıkça yalan, petrol arzının durmasının teknik sebepleri olduğu söyleniyor. Ve buna inanıyorlar, bu naif bir dünya. Biz ise Ukraynalılar bir şey söylediklerinde üç kez doğruluyoruz ve onlara da bunu tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki, tamam o zaman gidelim ve bakalım. Ama Ukraynalılar buna henüz hazır değiller, denetim misyonunu kabul etmeye hazır değiller.
"Zelenskiy yalan söylüyor, gerçeği söylemiyor. Macaristan'a petrol sevkiyatını yeniden başlatmak için hiçbir teknik engel yok" cümlesinin altını çizen Orban, "Batı Avrupalılar her geçen gün ayılmaya başlıyor ve Ukraynalıların yalan söylediğini fark ediyorlar" dedi.
'Macaristan, gerekirse Ukrayna'ya elektrik tedarikini kesecek'
Orban açıklamasında, gerekmesi halinde Ukrayna'ya elektrik tedarikini keseceklerini dile getirdi.
Orban konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Slovakya ve Macaristan birlikte Ukrayna'nın elektrik ithalatının yüzde 40'ını sağlıyor. Bu aracı hemen kullanmaya başlamadık çünkü sınırın diğer tarafında Macarlar var. Bunu ancak gerçekten gerekirse, en son çare olarak kullanırız ama şu an değil.
'Macaristan, Kiev'in petrol ablukasını mutlaka kıracak'
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın Drujba Boru Hattı üzerinden Rus petrolü transitini durdurmasıyla oluşturduğu petrol ablukasını mutlaka kıracaklarını vurguladı.
Orban açıklamasında, "Şimdi bu savaşı kazanmak gerekiyor. Zelenskiy son kahkahayı atamamalı. Zelenski, Macaristan'ı şantaj yapamaz. Macaristan, Zelenskiy'in taleplerini reddediyor ve biz petrol ablukasını kıracağız, bu çok sağlam, ciddi bir taahhüttür" cümlelerini kaydetti.