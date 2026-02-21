https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/orban-macaristan-ukraynaya-elektrik-ihracatini-durdurabilir-1103690433.html

Orban: Macaristan, Ukrayna’ya elektrik ihracatını durdurabilir

Orban: Macaristan, Ukrayna’ya elektrik ihracatını durdurabilir

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rus petrolünün ‘Drujba’ hattı üzerinden Slovakya’ya transitinin kesilmesine misilleme olarak, ülkesinin Ukrayna’ya elektrik... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-21T16:46+0300

2026-02-21T16:46+0300

2026-02-21T16:46+0300

dünya

viktor orban

macaristan

ukrayna

slovakya

avrupa birliği

drujba petrol boru hattı

robert fico

peter szijjarto

rus petrolü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097415467_0:6:388:224_1920x0_80_0_0_013896b7947e287557554aa4442f8b76.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bekescsaba kentinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, Slovakya’nın ardından Macaristan’ın da Ukrayna’ya yönelik elektrik ihracatını durdurma seçeneğini masaya yatırdığını açıkladı. Orban, söz konusu adımın, ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden Rus petrolünün Slovakya’ya transitinin durdurulmasına karşı bir misilleme olarak gündeme geldiğini söyledi.Slovakya Başbakanı Robert Fico, daha önce yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin pazartesi gününe kadar Slovakya’ya petrol akışını yeniden başlatmaması halinde, Ukrayna’ya sağlanan acil elektrik tedarikinin kesileceğini söylemişti.Orban, Macaristan’ın Ukrayna’ya karşı halihazırda dizel sevkiyatının durdurulması ve Kiev’e yönelik 90 milyar euroluk Avrupa Birliği kredisinin bloke edilmesi şeklindeki iki karşı önlem uyguladığını da anımsattı.Szijjarto daha önce Macaristan’ın Ukrayna’ya dizel sevkiyatını durdurduğunu bildirmişti. Bunun, Kiev’in Rus petrolünün “Drujba” boru hattı üzerinden Macaristan’a transitini siyasi nedenlerle yeniden başlatmamasına karşılık alındığını belirten Szijjarto, Ukrayna’nın bu yolla ülkede enerji krizi yaratmayı ve nisan ayında yapılacak seçimleri etkilemeyi amaçladığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/szijjarto-rusyadan-petrol-sevkiyatina-izin-verilmedigi-surece-ukraynaya-90-milyar-euroluk-ab-1103680568.html

macaristan

ukrayna

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, macaristan, ukrayna, slovakya, avrupa birliği, drujba petrol boru hattı, robert fico, peter szijjarto, rus petrolü, vladimir zelenskiy