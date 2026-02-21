https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/orban-macaristan-ukraynaya-elektrik-ihracatini-durdurabilir-1103690433.html
Orban: Macaristan, Ukrayna’ya elektrik ihracatını durdurabilir
Orban: Macaristan, Ukrayna’ya elektrik ihracatını durdurabilir
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rus petrolünün ‘Drujba’ hattı üzerinden Slovakya’ya transitinin kesilmesine misilleme olarak, ülkesinin Ukrayna’ya elektrik... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T16:46+0300
2026-02-21T16:46+0300
2026-02-21T16:46+0300
dünya
viktor orban
macaristan
ukrayna
slovakya
avrupa birliği
drujba petrol boru hattı
robert fico
peter szijjarto
rus petrolü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097415467_0:6:388:224_1920x0_80_0_0_013896b7947e287557554aa4442f8b76.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bekescsaba kentinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, Slovakya’nın ardından Macaristan’ın da Ukrayna’ya yönelik elektrik ihracatını durdurma seçeneğini masaya yatırdığını açıkladı. Orban, söz konusu adımın, ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden Rus petrolünün Slovakya’ya transitinin durdurulmasına karşı bir misilleme olarak gündeme geldiğini söyledi.Slovakya Başbakanı Robert Fico, daha önce yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin pazartesi gününe kadar Slovakya’ya petrol akışını yeniden başlatmaması halinde, Ukrayna’ya sağlanan acil elektrik tedarikinin kesileceğini söylemişti.Orban, Macaristan’ın Ukrayna’ya karşı halihazırda dizel sevkiyatının durdurulması ve Kiev’e yönelik 90 milyar euroluk Avrupa Birliği kredisinin bloke edilmesi şeklindeki iki karşı önlem uyguladığını da anımsattı.Szijjarto daha önce Macaristan’ın Ukrayna’ya dizel sevkiyatını durdurduğunu bildirmişti. Bunun, Kiev’in Rus petrolünün “Drujba” boru hattı üzerinden Macaristan’a transitini siyasi nedenlerle yeniden başlatmamasına karşılık alındığını belirten Szijjarto, Ukrayna’nın bu yolla ülkede enerji krizi yaratmayı ve nisan ayında yapılacak seçimleri etkilemeyi amaçladığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/szijjarto-rusyadan-petrol-sevkiyatina-izin-verilmedigi-surece-ukraynaya-90-milyar-euroluk-ab-1103680568.html
macaristan
ukrayna
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097415467_14:0:359:259_1920x0_80_0_0_16848bf66c18e02f2a55a2930d187925.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
viktor orban, macaristan, ukrayna, slovakya, avrupa birliği, drujba petrol boru hattı, robert fico, peter szijjarto, rus petrolü, vladimir zelenskiy
viktor orban, macaristan, ukrayna, slovakya, avrupa birliği, drujba petrol boru hattı, robert fico, peter szijjarto, rus petrolü, vladimir zelenskiy
Orban: Macaristan, Ukrayna’ya elektrik ihracatını durdurabilir
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rus petrolünün ‘Drujba’ hattı üzerinden Slovakya’ya transitinin kesilmesine misilleme olarak, ülkesinin Ukrayna’ya elektrik tedarikini durdurmayı değerlendirdiğini, bu adımın Kiev için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bekescsaba kentinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, Slovakya’nın ardından Macaristan’ın da Ukrayna’ya yönelik elektrik ihracatını durdurma seçeneğini masaya yatırdığını açıkladı. Orban, söz konusu adımın, ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden Rus petrolünün Slovakya’ya transitinin durdurulmasına karşı bir misilleme olarak gündeme geldiğini söyledi.
Ukrayna’nın elektrik tedarikinin önemli bir bölümü Macaristan’dan sağlanıyor. Bunu durdurursak, hoş olmayan şeyler yaşanabilir. Her halükarda, Slovaklar bunu değerlendiriyor ve gerekirse biz de bu üçüncü karşı önlemi uygulayacağız.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, daha önce yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin pazartesi gününe kadar Slovakya’ya petrol akışını yeniden başlatmaması halinde, Ukrayna’ya sağlanan acil elektrik tedarikinin kesileceğini söylemişti.
Orban, Macaristan’ın Ukrayna’ya karşı halihazırda dizel sevkiyatının durdurulması ve Kiev’e yönelik 90 milyar euroluk Avrupa Birliği kredisinin bloke edilmesi şeklindeki iki karşı önlem uyguladığını da anımsattı.
Szijjarto daha önce Macaristan’ın Ukrayna’ya dizel sevkiyatını durdurduğunu bildirmişti. Bunun, Kiev’in Rus petrolünün “Drujba” boru hattı üzerinden Macaristan’a transitini siyasi nedenlerle yeniden başlatmamasına karşılık alındığını belirten Szijjarto, Ukrayna’nın bu yolla ülkede enerji krizi yaratmayı ve nisan ayında yapılacak seçimleri etkilemeyi amaçladığını vurgulamıştı.