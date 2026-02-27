https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/trump-putinle-gorustugunu-acikladi-1103881108.html
Trump, Putin'le görüştüğünü açıkladı
Trump, Putin’le görüştüğünü açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yaptığını açıkladı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğünü söyledi, ancak görüşmenin ne zaman gerçekleştiğini belirtmedi.Trump ayrıca, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik bir anlaşmaya varılması halinde Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını destekleyeceğini söyledi.Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu 17 ve 18 Şubat günleri Cenevre'de gerçekleşmişti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin zor ancak iş odaklı olduğunu açıklamıştı.Medinskiy, Cenevre’den ayrılmadan önce Ukraynalı temsilcilerle kapalı kapılar ardında iki saat süren bir görüşme daha gerçekleştirmişti. Kiev’in açıklamalarına göre, bu görüşmeye Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Yüksek Rada’daki ‘Halkın Hizmetkarı’ fraksiyonu lideri David Arahamiya katılmıştı.ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 22 Şubat Pazar günü yaptığı açıklamada, yeni görüşmenin üç hafta içinde gerçekleşebileceğini ve bunun da Rusya ve ABD ilderlerinin yanı sıra, Vladimir Zelenskiy'nin de katılacağı üçlü bir görüşmenin yolunu açabileceğini duyurmuştu.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Alaska'da mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna ordusunun Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğünü söyledi, ancak görüşmenin ne zaman gerçekleştiğini belirtmedi.
Putin’le konuştum… Bu savaşın artık bitmesini istiyorum.
Trump ayrıca, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik bir anlaşmaya varılması halinde Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını destekleyeceğini söyledi.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu 17 ve 18 Şubat günleri Cenevre'de gerçekleşmişti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin zor ancak iş odaklı olduğunu açıklamıştı.
Medinskiy, Cenevre’den ayrılmadan önce Ukraynalı temsilcilerle kapalı kapılar ardında iki saat süren bir görüşme daha gerçekleştirmişti. Kiev’in açıklamalarına göre, bu görüşmeye Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Yüksek Rada’daki ‘Halkın Hizmetkarı’ fraksiyonu lideri David Arahamiya katılmıştı.
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff,
22 Şubat Pazar günü yaptığı açıklamada, yeni görüşmenin üç hafta içinde gerçekleşebileceğini ve bunun da Rusya ve ABD ilderlerinin yanı sıra, Vladimir Zelenskiy'nin de katılacağı üçlü bir görüşmenin yolunu açabileceğini duyurmuştu
.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Alaska'da mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna ordusunun Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.