ABD Başkanı Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğini belirtti ve bu konuda diplomasi yoluyla çözüm istediğini söyledi. 27.02.2026
İran'la görüşmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump basına konuştu.Trump, ''İran konusunda henüz bir karar vermedim. Müzakere şekillerinden memnun değilim. İran nükleer silaha sahip olamaz. İran'la bir anlaşma yapmak istiyorum. İran'da rejim değişikliği olabilir veya olmayabilir. Askeri güç kullanmak istemiyorum, ama bazen mecbur kalıyorsunuz. İran, ‘Nükleer silah yok’ gibi altın sözleri söylemiyor'' dedi.Eski Başkan Bill Clinton’ın Temsilciler Meclisi’nde yürütülen Epstein soruşturmasındaki ifadesinden memnun olmadığını belirten Trump, “Bill Clinton’ı severim ve onu ifade verirken görmek hoşuma gitmiyor” açıklamasında bulundu.Pakistan-Afganistan savaşına müdahale edip etmeyeceği sorulan Trump, ''Yapardım, ama bildiğiniz gibi Pakistan'la çok iyi gerçekten çok iyi anlaşıyorum. Harika bir Başbakan, harika bir general ve çok saygı duyduğum harika bir lider var, bunlardan ikisi gerçekten çok saygı duyduğum kişiler. Ve bence Pakistan gerçekten çok iyi işler yapıyor'' şeklinde konuştu.
