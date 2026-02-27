Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abd-baskani-trump-iran-nukleer-silaha-sahip-olamaz-1103879799.html
ABD Başkanı Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz
ABD Başkanı Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğini belirtti ve bu konuda diplomasi yoluyla çözüm istediğini söyledi. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T21:02+0300
2026-02-27T21:56+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
anlaşma
nükleer anlaşma
askeri anlaşma
gizli anlaşma
i̇ran'la nükleer anlaşma
i̇ran ile nükleer anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103880093_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_b9bfecd9d7d09713921c1886def4cb05.jpg
İran'la görüşmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump basına konuştu.Trump, ''İran konusunda henüz bir karar vermedim. Müzakere şekillerinden memnun değilim. İran nükleer silaha sahip olamaz. İran'la bir anlaşma yapmak istiyorum. İran'da rejim değişikliği olabilir veya olmayabilir. Askeri güç kullanmak istemiyorum, ama bazen mecbur kalıyorsunuz. İran, ‘Nükleer silah yok’ gibi altın sözleri söylemiyor'' dedi.Eski Başkan Bill Clinton’ın Temsilciler Meclisi’nde yürütülen Epstein soruşturmasındaki ifadesinden memnun olmadığını belirten Trump, “Bill Clinton’ı severim ve onu ifade verirken görmek hoşuma gitmiyor” açıklamasında bulundu.Pakistan-Afganistan savaşına müdahale edip etmeyeceği sorulan Trump, ''Yapardım, ama bildiğiniz gibi Pakistan'la çok iyi gerçekten çok iyi anlaşıyorum. Harika bir Başbakan, harika bir general ve çok saygı duyduğum harika bir lider var, bunlardan ikisi gerçekten çok saygı duyduğum kişiler. Ve bence Pakistan gerçekten çok iyi işler yapıyor'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/trump-new-york-belediye-baskani-mamdani-ile-gorustu--1103847562.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103880093_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8db35f3f78ccb0343be066fe5a302756.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, i̇ran, anlaşma, nükleer anlaşma, askeri anlaşma, gizli anlaşma, i̇ran'la nükleer anlaşma, i̇ran ile nükleer anlaşma, abd ve i̇ran arasındaki nükleer anlaşma
abd, donald trump, i̇ran, anlaşma, nükleer anlaşma, askeri anlaşma, gizli anlaşma, i̇ran'la nükleer anlaşma, i̇ran ile nükleer anlaşma, abd ve i̇ran arasındaki nükleer anlaşma

ABD Başkanı Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz

21:02 27.02.2026 (güncellendi: 21:56 27.02.2026)
© AP Photo / Celal GüneşDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Celal Güneş
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğini belirtti ve bu konuda diplomasi yoluyla çözüm istediğini söyledi.
İran'la görüşmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump basına konuştu.
Trump, ''İran konusunda henüz bir karar vermedim. Müzakere şekillerinden memnun değilim. İran nükleer silaha sahip olamaz. İran'la bir anlaşma yapmak istiyorum. İran'da rejim değişikliği olabilir veya olmayabilir. Askeri güç kullanmak istemiyorum, ama bazen mecbur kalıyorsunuz. İran, ‘Nükleer silah yok’ gibi altın sözleri söylemiyor'' dedi.
Eski Başkan Bill Clinton’ın Temsilciler Meclisi’nde yürütülen Epstein soruşturmasındaki ifadesinden memnun olmadığını belirten Trump, “Bill Clinton’ı severim ve onu ifade verirken görmek hoşuma gitmiyor” açıklamasında bulundu.
Pakistan-Afganistan savaşına müdahale edip etmeyeceği sorulan Trump, ''Yapardım, ama bildiğiniz gibi Pakistan'la çok iyi gerçekten çok iyi anlaşıyorum. Harika bir Başbakan, harika bir general ve çok saygı duyduğum harika bir lider var, bunlardan ikisi gerçekten çok saygı duyduğum kişiler. Ve bence Pakistan gerçekten çok iyi işler yapıyor'' şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
DÜNYA
Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile görüştü
04:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала