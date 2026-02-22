https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/witkoff-ukrayna-konusunda-liderlerin-bir-araya-gelmesi-icin-gereken-kosullar-uc-hafta-icinde-1103696145.html
Witkoff: Ukrayna konusunda liderlerin bir araya gelmesi için gereken koşullar üç hafta içinde sağlanabilir
2026-02-22T11:13+0300
2026-02-22T11:13+0300
2026-02-22T11:13+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103695989_0:0:852:480_1920x0_80_0_0_17d84627a8d0b4e2d63a9fe6ae9fe129.png
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Fox News televizyonuna verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme olasılığını oluşturacak koşulların üç hafta içinde oluşabileceğini söyledi.Witkoff, Rus ve Ukrayna taraflarına ‘bazı öneriler’ sunmayı umduğunu ve söz konusu önerilerin liderlerin ‘önümüzdeki üç hafta içinde bir araya getirebileceğini’ ifade etti.Witkoff ayrıca Rus lider Putin ile yaptığı görüşmenin gide, yaptıkları görüşmeler sırasında kendisine her zaman dürüst davrandığını sözlerine ekledi.
