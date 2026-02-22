Türkiye
Witkoff: Ukrayna konusunda liderlerin bir araya gelmesi için gereken koşullar üç hafta içinde sağlanabilir
Witkoff: Ukrayna konusunda liderlerin bir araya gelmesi için gereken koşullar üç hafta içinde sağlanabilir
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Fox News televizyonuna verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme olasılığını oluşturacak koşulların üç hafta içinde oluşabileceğini söyledi.Witkoff, Rus ve Ukrayna taraflarına ‘bazı öneriler’ sunmayı umduğunu ve söz konusu önerilerin liderlerin ‘önümüzdeki üç hafta içinde bir araya getirebileceğini’ ifade etti.Witkoff ayrıca Rus lider Putin ile yaptığı görüşmenin gide, yaptıkları görüşmeler sırasında kendisine her zaman dürüst davrandığını sözlerine ekledi.
© AP Photo / Ludovic MarinABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump ve Kiev rejiminin lideri Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme olasılığını oluşturacak koşulların üç hafta içinde oluşabileceğini belirtti.
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Fox News televizyonuna verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme olasılığını oluşturacak koşulların üç hafta içinde oluşabileceğini söyledi.
Witkoff, Rus ve Ukrayna taraflarına ‘bazı öneriler’ sunmayı umduğunu ve söz konusu önerilerin liderlerin ‘önümüzdeki üç hafta içinde bir araya getirebileceğini’ ifade etti.

Umarım önümüzdeki haftalarda güzel haberler duyarsınız.

Witkoff ayrıca Rus lider Putin ile yaptığı görüşmenin gide, yaptıkları görüşmeler sırasında kendisine her zaman dürüst davrandığını sözlerine ekledi.
UKRAYNA KRİZİ
ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Rusya, Ukrayna ve ABD, 314 esirin takası konusunda anlaştı
5 Şubat, 13:27
