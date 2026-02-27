https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/samanyolunun-kalbi-ilk-kez-bu-kadar-net-goruntulendi-yildiz-olusumuna-yeni-ipuclari-1103855285.html

Samanyolu'nun kalbi ilk kez bu kadar net görüntülendi: Yıldız oluşumuna yeni ipuçları

ALMA radyo teleskobu en büyük Samanyolu görüntüsü, galaksinin merkezindeki yıldız oluşum süreçlerine dair şimdiye kadarki en ayrıntılı haritayı sundu. 27.02.2026

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nin de içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin merkezini benzeri görülmemiş ayrıntılarla gösteren dev bir görüntü elde etti. Çalışma, Şili’de bulunan Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) radyo teleskobu kullanılarak gerçekleştirildi.Astrofizik profesörü Steven Longmore, elde edilen görüntünün yalnızca görsel açıdan etkileyici olmadığını, aynı zamanda gezegenlerin ve yıldızların nasıl oluştuğunu anlamak açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.Longmore’a göre galaksimizin merkezi; aşırı sıcaklık, basınç ve türbülans gibi koşullarıyla erken evrendeki galaksilere benzer özellikler taşıyor. Erken evrendeki bu uzak galaksilerde yıldız ve gezegen oluşumunu doğrudan gözlemlemek mümkün değil. Ancak Samanyolu’nun merkezinde bu süreçler detaylı biçimde incelenebiliyor.Parçadan bütüneAraştırma kapsamında yürütülen projede 160'tan fazla bilim insanı yer aldı. Bilim insanları daha önce galaksi merkezine dair yalnızca küçük ve kopuk bilgiler gözlemlenebildiğini, yeni görüntü sayesinde gaz bulutları, yıldız oluşum bölgeleri ve yapılar arasındaki bağlantılar ilk kez bütüncül şekilde ortaya konduğunu aktardı.Beklenmeyen keşifTeleskobun ortaya çıkardığı en dikkat çekici unsurlardan biri, galaksi merkezinde görülen uzun ve ince filament yapılar oldu. Longmore, bu yapıların yıldız ve gezegen oluşumuna doğru akan madde akışları olduğunu ve bunun beklenmedik bir bulgu olduğunu ifade etti.Bilim insanları şimdi gözlemleri daha da derinleştirmek için James Webb Uzay Teleskobu ve Şili’de inşası süren Extremely Large Telescope ile ek veri toplamayı hedeflediklerini açıkladı.

