NASA’da bir ilk yaşanmıştı: Sağlık sorunu yaşayan astronot konuştu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan deneyimli NASA astronotu Mike Fincke'nin, Crew-11 ekibinin erken dönmesine neden olan tıbbi durumu yaşayan isim... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA), bir ilke yol açan sağlık kriziyle ilgili belirsizlik sürerken Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) erken dönüş kararının merkezindeki ismin deneyimli astronot Mike Fincke olduğunu doğruladı. Fincke ve ekip arkadaşları, NASA astronotu Zena Cardman, Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan Kimiya Yui ve Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’tan Oleg Platonov, ocak ayının ortasında planlanandan erken şekilde Dünya'ya "tıbbi tahliyeyle" dönmüştü. Bu karar, NASA tarihinde ilk kez UUİ'de görev yapan bir ekibin sağlık gerekçesiyle erken geri çağrılması nedeniyle kayıtlara geçti.Fincke ilk kez konuştu58 yaşındaki deneyimli astronot Fincke ise tıbbi tahliyeye dair yazılı açıklamasında, istasyonda 'acil müdahale gerektiren tıbbi bir olay' yaşadığını belirtti ve ekledi: NASA, istasyonda tıbbi ekipman bulunsa da gelişmiş görüntüleme sistemlerinin UUİ'de mevcut olmadığını, bu nedenle Dünya’daki ileri tanı imkanlarından yararlanmak amacıyla dönüş kararı alındığını bildirdi.Ajans, olayın hayati tehlike içerip içermediğine dair ayrıntı paylaşmadı. Fincke ise Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde standart uçuş sonrası rehabilitasyon sürecine devam ettiğini belirterek, “Uzay uçuşu inanılmaz bir ayrıcalık ve bazen ne kadar insan olduğumuzu hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.Fincke, acil müdahale gerektiren tıbbi olayın tahliyeden bir hafta önce yaşandığını ifade etti.Yeni ekibin görev takvimi öne çekildiBeklenmedik sağlık sorunu sonrası NASA, planlanan bir uzay yürüyüşünü iptal etti ve dönüş sürecini hızlandırdı. Aynı zamanda UUİ'de personel eksikliği oluşmaması için yeni görev ekibinin fırlatılması öne çekildi.Crew-12 olarak adlandırılan dört astronot, 14 Şubat’ta ISS’e ulaşarak istasyondaki personel sayısını yeniden yediye çıkardı. NASA, bilimsel deneylerin ve operasyonların aksamaması için genellikle bu sayıyı korumayı hedeflediklerini belirtti.

