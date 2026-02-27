Türkiye
Rusya’dan Afganistan ve Pakistan’a diplomatik çözüm çağrısı: ‘Arabuluculuğa hazırız’
Rusya’dan Afganistan ve Pakistan’a diplomatik çözüm çağrısı: ‘Arabuluculuğa hazırız’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Zamir Kabulov, Sputnik’e açıklamasında, Afganistan ve Pakistan arasındaki silahlı çatışmayı değerlendirdi.Kabulov, “Karşılıklı saldırılara en kısa sürede son verilmesi ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasından yanayız” ifadesini kullandı.Rus diplomat, Pakistan-Afganistan çatışmasında arabuluculuk hizmetlerini sunmaya hazır olup olmadıkları sorusuna, “Bu konu, her iki taraftan da talep gelmesi üzerine değerlendirilebilir” dedi.Afgan Silahlı Kuvvetleri dün gece Pakistan'ın hava saldırılarına karşılık olarak ülkeyi bölen Durand Hattı boyunca Pakistan hedeflerine karşı geniş çaplı askeri operasyonlar başlattıklarını duyurmuştu. Dawn gazetesinin aktardığına göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Taliban'ın Afganistan'dan terör ihraç etmeye başladığını, Pakistan'ın sabrının tükendiğini ve açık savaşın başladığını açıklamıştı.
Rusya’dan Afganistan ve Pakistan’a diplomatik çözüm çağrısı: ‘Arabuluculuğa hazırız’

10:43 27.02.2026 (güncellendi: 10:47 27.02.2026)
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© Sputnik / Максим Блинов
Afganistan ve Pakistan arasındaki tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, her iki taraftan talebin gelmesi durumunda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Zamir Kabulov, Sputnik’e açıklamasında, Afganistan ve Pakistan arasındaki silahlı çatışmayı değerlendirdi.
Kabulov, “Karşılıklı saldırılara en kısa sürede son verilmesi ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasından yanayız” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, Pakistan-Afganistan çatışmasında arabuluculuk hizmetlerini sunmaya hazır olup olmadıkları sorusuna, “Bu konu, her iki taraftan da talep gelmesi üzerine değerlendirilebilir” dedi.
Afgan Silahlı Kuvvetleri dün gece Pakistan'ın hava saldırılarına karşılık olarak ülkeyi bölen Durand Hattı boyunca Pakistan hedeflerine karşı geniş çaplı askeri operasyonlar başlattıklarını duyurmuştu. Dawn gazetesinin aktardığına göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Taliban'ın Afganistan'dan terör ihraç etmeye başladığını, Pakistan'ın sabrının tükendiğini ve açık savaşın başladığını açıklamıştı.
