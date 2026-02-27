https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/rusyadan-afganistan-ve-pakistana-diplomatik-cozum-cagrisi-arabuluculuga-haziriz-1103855802.html

Rusya’dan Afganistan ve Pakistan’a diplomatik çözüm çağrısı: ‘Arabuluculuğa hazırız’

Rusya’dan Afganistan ve Pakistan’a diplomatik çözüm çağrısı: ‘Arabuluculuğa hazırız’

Sputnik Türkiye

Afganistan ve Pakistan arasındaki tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, her... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T10:43+0300

2026-02-27T10:43+0300

2026-02-27T10:47+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

zamir kabulov

pakistan

afganistan

khawaja asif

arabuluculuk

çatışma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103001639_0:27:748:448_1920x0_80_0_0_93e56a4f7e80116037b3549f730ec481.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Zamir Kabulov, Sputnik’e açıklamasında, Afganistan ve Pakistan arasındaki silahlı çatışmayı değerlendirdi.Kabulov, “Karşılıklı saldırılara en kısa sürede son verilmesi ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasından yanayız” ifadesini kullandı.Rus diplomat, Pakistan-Afganistan çatışmasında arabuluculuk hizmetlerini sunmaya hazır olup olmadıkları sorusuna, “Bu konu, her iki taraftan da talep gelmesi üzerine değerlendirilebilir” dedi.Afgan Silahlı Kuvvetleri dün gece Pakistan'ın hava saldırılarına karşılık olarak ülkeyi bölen Durand Hattı boyunca Pakistan hedeflerine karşı geniş çaplı askeri operasyonlar başlattıklarını duyurmuştu. Dawn gazetesinin aktardığına göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Taliban'ın Afganistan'dan terör ihraç etmeye başladığını, Pakistan'ın sabrının tükendiğini ve açık savaşın başladığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/trump-new-york-belediye-baskani-mamdani-ile-gorustu--1103847562.html

rusya

pakistan

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, zamir kabulov, pakistan, afganistan, khawaja asif, arabuluculuk, çatışma