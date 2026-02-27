https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/afganistan-pakistan-gerilimi-artiyor-misillemeler-misillemeleri-kovaladi-1103847062.html
Afganistan-Pakistan gerilimi artıyor: Misillemeler misillemeleri kovaladı
Afganistan-Pakistan gerilimi artıyor: Misillemeler misillemeleri kovaladı
Sputnik Türkiye
Afganistan, Pakistan’ın Kabil, Kandahar ve Paktia’ya düzenlediği hava saldırılarına karşı operasyon başlattığını duyurdu. Ayrıca Pakistan medyası tarafından... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T03:21+0300
2026-02-27T03:21+0300
2026-02-27T03:21+0300
dünya
asya & pasifik
afganistan
pakistan
kandahar
kabil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100623261_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_792d87cef07312de0fb8c866d5cb73d8.jpg
Afganistan'ın 201. Halid bin Walid Ordu Kolordusu sözcüsünün yaptığı açıklamada, Afgan silahlı kuvvetlerinin Pakistan hava kuvvetlerinin kendi topraklarına yönelik bombardımanlarına karşılık bir operasyon başlattığını söylemişti.Afgan hükümeti sözcüsü Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Afganistan'ın Kabil, Kandahar ve Paktia illerinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini, ancak herhangi bir can kaybı bildirilmediğini söyledi.Mujahid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Aynı zamanda, Pakistan Başbakanı'nın Dış Medya Sözcüsü Muşarraf Zaidi, Pakistan ile Afganistan sınırındaki çatışmalarda ölen Afgan askerlerinin sayısının 133'e yükseldiğini söyledi.Zaidi yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Ayrıca 80'den fazla Afgan tankı, topçu silahı ve zırhlı personel taşıyıcısının imha edildiğini de sözlerine ekledi.Pakistan merkezli yayın kuruluşu Geo News'in güvenlik kaynaklarına dayanarak bildirdiğine göre, Pakistan hava kuvvetleri Afganistan'ın Nangarhar eyaletindeki büyük bir mühimmat deposunu vurdu.Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki sınırda çıkan çatışmalarda en az 36 Afgan ve iki Pakistan askerinin öldüğünü söylemişti.Geçtiğimiz hafta Pakistan, Afganistan'ın Nangarhar ve Paktika illerine hava saldırıları düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/afganistan---pakistan-gerilimi-sinir-hattinda-catisma-cikti-1103843253.html
afganistan
pakistan
kandahar
kabil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100623261_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_4fcca719d5827fcba622747844b62ce6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, afganistan, pakistan, kandahar, kabil
asya & pasifik, afganistan, pakistan, kandahar, kabil
Afganistan-Pakistan gerilimi artıyor: Misillemeler misillemeleri kovaladı
Afganistan, Pakistan’ın Kabil, Kandahar ve Paktia’ya düzenlediği hava saldırılarına karşı operasyon başlattığını duyurdu. Ayrıca Pakistan medyası tarafından Afganistan Nangarhar’daki bir mühimmat deposunun vurulduğu bildirildi.
Afganistan'ın 201. Halid bin Walid Ordu Kolordusu sözcüsünün yaptığı açıklamada, Afgan silahlı kuvvetlerinin Pakistan hava kuvvetlerinin kendi topraklarına yönelik bombardımanlarına karşılık bir operasyon başlattığını söylemişti.
Afgan hükümeti sözcüsü Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Afganistan'ın Kabil, Kandahar ve Paktia illerinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini, ancak herhangi bir can kaybı bildirilmediğini söyledi.
Mujahid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Kunar vilayeti bölgesinde yaklaşık 40 düşman askeri öldürüldü, bunlardan 13'ünün cesedi Afgan ordusu tarafından ele geçirildi
Korkak Pakistan ordusu Kabil, Kandahar ve Paktia'nın bazı bölgelerinde hava saldırıları düzenledi; neyse ki herhangi bir can kaybı bildirilmedi
Aynı zamanda, Pakistan Başbakanı'nın Dış Medya Sözcüsü Muşarraf Zaidi, Pakistan ile Afganistan sınırındaki çatışmalarda ölen Afgan askerlerinin sayısının 133'e yükseldiğini söyledi.
Zaidi yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
Toplamda 133 Afgan Talibanın öldürüldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı doğrulandı. Kabil, Paktia ve Kandahar'daki askeri hedeflere yapılan saldırılarda çok daha fazla kayıp olduğu tahmin ediliyor. 27 Afgan Talibanın mevzisi imha edildi ve dokuzu ele geçirildi
Ayrıca 80'den fazla Afgan tankı, topçu silahı ve zırhlı personel taşıyıcısının imha edildiğini de sözlerine ekledi.
Pakistan merkezli yayın kuruluşu Geo News'in güvenlik kaynaklarına dayanarak bildirdiğine göre, Pakistan hava kuvvetleri Afganistan'ın Nangarhar eyaletindeki büyük bir mühimmat deposunu vurdu.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki sınırda çıkan çatışmalarda en az 36 Afgan ve iki Pakistan askerinin öldüğünü söylemişti.
Geçtiğimiz hafta Pakistan, Afganistan'ın Nangarhar ve Paktika illerine hava saldırıları düzenlemişti.