Afganistan-Pakistan gerilimi artıyor: Misillemeler misillemeleri kovaladı

Afganistan-Pakistan gerilimi artıyor: Misillemeler misillemeleri kovaladı

Afganistan, Pakistan’ın Kabil, Kandahar ve Paktia’ya düzenlediği hava saldırılarına karşı operasyon başlattığını duyurdu. Ayrıca Pakistan medyası tarafından... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Afganistan'ın 201. Halid bin Walid Ordu Kolordusu sözcüsünün yaptığı açıklamada, Afgan silahlı kuvvetlerinin Pakistan hava kuvvetlerinin kendi topraklarına yönelik bombardımanlarına karşılık bir operasyon başlattığını söylemişti.Afgan hükümeti sözcüsü Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Afganistan'ın Kabil, Kandahar ve Paktia illerinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini, ancak herhangi bir can kaybı bildirilmediğini söyledi.Mujahid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Aynı zamanda, Pakistan Başbakanı'nın Dış Medya Sözcüsü Muşarraf Zaidi, Pakistan ile Afganistan sınırındaki çatışmalarda ölen Afgan askerlerinin sayısının 133'e yükseldiğini söyledi.Zaidi yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Ayrıca 80'den fazla Afgan tankı, topçu silahı ve zırhlı personel taşıyıcısının imha edildiğini de sözlerine ekledi.Pakistan merkezli yayın kuruluşu Geo News'in güvenlik kaynaklarına dayanarak bildirdiğine göre, Pakistan hava kuvvetleri Afganistan'ın Nangarhar eyaletindeki büyük bir mühimmat deposunu vurdu.Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki sınırda çıkan çatışmalarda en az 36 Afgan ve iki Pakistan askerinin öldüğünü söylemişti.Geçtiğimiz hafta Pakistan, Afganistan'ın Nangarhar ve Paktika illerine hava saldırıları düzenlemişti.

