Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile görüştü
27.02.2026
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.Mamdani sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Daha sonra paylaştığı bir mesajda, Trump ile görüşmesinde, bu sabah Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Elaina Aghayeva konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve Trump’ın, “Elaina kısa süre içinde serbest bırakılacak” yanıtını verdiğini aktardı.ABD Başkanı Trump ise görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.
Mamdani sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün öğleden sonra Başkan Trump ile verimli bir toplantı yaptım. New York şehrinde daha fazla konut inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
Daha sonra paylaştığı bir mesajda, Trump ile görüşmesinde, bu sabah Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Elaina Aghayeva konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve Trump’ın, “Elaina kısa süre içinde serbest bırakılacak” yanıtını verdiğini aktardı.
ABD Başkanı Trump ise görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.