Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile görüştü
Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile görüştü
Sputnik Türkiye
Mamdani, Başkan Trump ile New York'ta konut inşası konusunu görüştü ve ICE tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Elaina Aghayeva'nın kısa sürede serbest bırakılacağını öğrendiğini açıkladı. Trump ise görüşmeye dair henüz açıklama yapmadı.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.Mamdani sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Daha sonra paylaştığı bir mesajda, Trump ile görüşmesinde, bu sabah Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Elaina Aghayeva konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve Trump’ın, “Elaina kısa süre içinde serbest bırakılacak” yanıtını verdiğini aktardı.ABD Başkanı Trump ise görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.
SON HABERLER
ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani
ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
Mamdani, Başkan Trump ile New York’ta konut inşası konusunu görüştü ve ICE tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Elaina Aghayeva’nın kısa sürede serbest bırakılacağını öğrendiğini açıkladı. Trump ise görüşmeye dair henüz açıklama yapmadı.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.
Mamdani sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün öğleden sonra Başkan Trump ile verimli bir toplantı yaptım. New York şehrinde daha fazla konut inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
Daha sonra paylaştığı bir mesajda, Trump ile görüşmesinde, bu sabah Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Elaina Aghayeva konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve Trump’ın, “Elaina kısa süre içinde serbest bırakılacak” yanıtını verdiğini aktardı.
ABD Başkanı Trump ise görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.
