https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/trump-new-york-belediye-baskani-mamdani-ile-gorustu--1103847562.html

Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile görüştü

Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile görüştü

Sputnik Türkiye

Mamdani, Başkan Trump ile New York’ta konut inşası konusunu görüştü ve ICE tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Elaina Aghayeva’nın kısa... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T04:56+0300

2026-02-27T04:56+0300

2026-02-27T04:56+0300

dünya

abd

new york

donald trump

zohran mamdani

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

columbia üniversitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101198061_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_2b43cb6cb006442a91e5b289aaf95a00.jpg

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.Mamdani sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Daha sonra paylaştığı bir mesajda, Trump ile görüşmesinde, bu sabah Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Elaina Aghayeva konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve Trump’ın, “Elaina kısa süre içinde serbest bırakılacak” yanıtını verdiğini aktardı.ABD Başkanı Trump ise görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/israil-basbakanlik-ofisi-modinin-ziyareti-sirasinda-israil-ve-hindistan-16-is-birligi-anlasmasi-1103847231.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, new york, donald trump, zohran mamdani, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), columbia üniversitesi