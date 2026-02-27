https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/orban-zelenskiyi-yalancilikla-sucladi-zavalli-avrupalilar-ukraynalilari-bilmedikleri-icin-ona-1103858101.html

Orban, Zelenskiy’i yalancılıkla suçladı: ‘Zavallı Avrupalılar Ukraynalıları bilmedikleri için ona inanıyor’

Orban, Zelenskiy’i yalancılıkla suçladı: ‘Zavallı Avrupalılar Ukraynalıları bilmedikleri için ona inanıyor’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın topraklarından Rus petrolün geçişine izin vermeyerek Macaristan ekonomisine zarar verdiğini kaydeden Orban, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, Drujba... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T11:51+0300

2026-02-27T11:51+0300

2026-02-27T11:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

macaristan

viktor orban

ukrayna

drujba petrol boru hattı

vladimir zelenskiy

avrupa

avrupa komisyonu

slovakya

robert fico

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099177256_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_b8bdb5fe577e5dfc2f24243618a65d61.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, katıldığı bir radyo programında, Avrupalıların Ukraynalıları bilmediği için Vladimir Zelenskiy’e inandıklarını kaydetti.Ukrayna’yı, petrol ambargosu uygulayarak Macaristan ekonomisine darbe vurmakla suçlayan Orban, şunu dedi: 'Çağrılara yanıt alamadım'“Ukraynalıların söylediklerini üç kez kontrol ediyoruz” diye kaydeden Orban, bu nedenle Avrupa Komisyonu'na, Drujba petrol boru hattının durumunu incelemek üzere Ukrayna'ya bir uzman grubu göndermesini önerdiğini bildirdi. Ama henüz Komisyondan yanıt almadığını belirten Macar lider, Zelenskiy'e Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrol tedarikinin yeniden başlatılması çağrısını içeren açık mektubuna da hiçbir yanıt almadığını ekledi.'Ukrayna sınırına birlikler konuşlandırdık'Ukrayna'nın düşmanca eylemleri karşısında, kritik enerji tesislerini korumak için önlemler almak zorunda kaldıklarını anlatan Orban, “Ukraynalılardan her şeyin beklenebileceğini biliyoruz” diyerek Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılarda Ukrayna vatandaşlarından şüphelenildiğini anımsattı.“Şimdi onlarla yüz yüzeyiz” diyen Orban, 25 Şubat Savunma Konseyi toplantısının ardından ülkenin enerji altyapısının güvenliğini artırma ve bunun için askeri birlikleri ve teçhizatı kullanma emrini verdiğini bildirdi. Macar lider, Ukrayna sınırına helikopter birliklerini konuşlandırdıklarını ve insansız hava araçlarının uçuşlarına yasak getirdiklerini belirtti.'Ukrayna'ya tüm yardımları engelleyeceğiz'Drujba petrol boru hattının kapatılmasına karşılık olarak Ukrayna’ya dizel tedarikini durdurduklarını anlatan Orban, ayrıca Ukrayna’ya 90 milyar euro değerinde ‘askeri kredinin’ verilmesini engellediklerini ve Brüksel’in Kiev lehine olan tüm kararlara engel olmaya kararlı olduklarını vurguladı.Slovakya’nın da benzer tedbirler aldığını söyleyen Orban, bugün Slovakyalı mevkidaşı Robert Fico ile Ukrayna’nın uyguladığı petrol ambargosuyla ilgili yeni ortak adımları değerlendireceklerini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/rusya-disisleri-dostlarimiz-afganistan-ve-pakistani-muzakere-masasina-oturmaya-cagiriyoruz-1103856320.html

macaristan

ukrayna

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, viktor orban, ukrayna, drujba petrol boru hattı, vladimir zelenskiy, avrupa, avrupa komisyonu, slovakya, robert fico, kuzey akım