https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/orban-zelenskiyi-yalancilikla-sucladi-zavalli-avrupalilar-ukraynalilari-bilmedikleri-icin-ona-1103858101.html
Orban, Zelenskiy’i yalancılıkla suçladı: ‘Zavallı Avrupalılar Ukraynalıları bilmedikleri için ona inanıyor’
Ukrayna’nın topraklarından Rus petrolün geçişine izin vermeyerek Macaristan ekonomisine zarar verdiğini kaydeden Orban, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, Drujba... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
11:51 27.02.2026 (güncellendi: 11:52 27.02.2026)
Ukrayna’nın topraklarından Rus petrolün geçişine izin vermeyerek Macaristan ekonomisine zarar verdiğini kaydeden Orban, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, Drujba boru hattının henüz onarılmadığını iddia ederek yalan söylediğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, katıldığı bir radyo programında, Avrupalıların Ukraynalıları bilmediği için Vladimir Zelenskiy’e inandıklarını kaydetti.
Ukrayna’yı, petrol ambargosu uygulayarak Macaristan ekonomisine darbe vurmakla suçlayan Orban, şunu dedi:
Zelenskiy, Drujba boru hattı üzerinden tedarikin yeniden başlatılmasının mümkün olmadığından bahsederek yalan söylüyor ve zavallı Batı Avrupalılar ona inanıyor çünkü Ukraynalıları tanımıyorlar.
'Çağrılara yanıt alamadım'
“Ukraynalıların söylediklerini üç kez kontrol ediyoruz” diye kaydeden Orban, bu nedenle Avrupa Komisyonu'na, Drujba petrol boru hattının durumunu incelemek üzere Ukrayna'ya bir uzman grubu göndermesini önerdiğini bildirdi. Ama henüz Komisyondan yanıt almadığını belirten Macar lider, Zelenskiy'e Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrol tedarikinin yeniden başlatılması çağrısını içeren açık mektubuna da hiçbir yanıt almadığını ekledi.
'Ukrayna sınırına birlikler konuşlandırdık'
Ukrayna'nın düşmanca eylemleri karşısında, kritik enerji tesislerini korumak için önlemler almak zorunda kaldıklarını anlatan Orban, “Ukraynalılardan her şeyin beklenebileceğini biliyoruz” diyerek Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılarda Ukrayna vatandaşlarından şüphelenildiğini anımsattı.
“Şimdi onlarla yüz yüzeyiz” diyen Orban, 25 Şubat Savunma Konseyi toplantısının ardından ülkenin enerji altyapısının güvenliğini artırma ve bunun için askeri birlikleri ve teçhizatı kullanma emrini verdiğini bildirdi. Macar lider, Ukrayna sınırına helikopter birliklerini konuşlandırdıklarını ve insansız hava araçlarının uçuşlarına yasak getirdiklerini belirtti.
'Ukrayna'ya tüm yardımları engelleyeceğiz'
Drujba petrol boru hattının kapatılmasına karşılık olarak Ukrayna’ya dizel tedarikini durdurduklarını anlatan Orban, ayrıca Ukrayna’ya 90 milyar euro değerinde ‘askeri kredinin’ verilmesini engellediklerini ve Brüksel’in Kiev lehine olan tüm kararlara engel olmaya kararlı olduklarını vurguladı.
Slovakya’nın da benzer tedbirler aldığını söyleyen Orban, bugün Slovakyalı mevkidaşı Robert Fico ile Ukrayna’nın uyguladığı petrol ambargosuyla ilgili yeni ortak adımları değerlendireceklerini bildirdi.