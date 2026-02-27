Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/rusya-disisleri-dostlarimiz-afganistan-ve-pakistani-muzakere-masasina-oturmaya-cagiriyoruz-1103856320.html
Rusya Dışişleri: Dostlarımız Afganistan ve Pakistan’ı müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz
Rusya Dışişleri: Dostlarımız Afganistan ve Pakistan’ı müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz
Sputnik Türkiye
Afganistan ve Pakistan arasındaki tırmanmadan endişe duyduklarını kaydeden Zaharova, iki tarafa tehlikeli çatışmadan vazgeçme çağrısında bulundu. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T11:13+0300
2026-02-27T11:14+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
pakistan
afganistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_0:0:1180:663_1920x0_80_0_0_c8c6f700551f114f58bf3c1f6d368777.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan ve Pakistan’ın Rusya’ya dost ülkeler olduğuna dikkat çekerek aralarındaki anlaşmazlıkları müzakere masasında çözmeye davet etti.Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Afganistan İslam Emirliği ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında düzenli ordu birlikleri, hava kuvvetleri ve ağır silahların da dahil olduğu silahlı çatışmaların hızla tırmanmasından endişe duyuyoruz. Her iki tarafta, aralarında sivillerin de olduğu kayıplar yaşandı” ifadesi kullanıldı.Rus diplomat, “Bize dost ülkeler Afganistan ve Pakistan'ı bu tehlikeli çatışmayı bırakmaya ve tüm farklılıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek için müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/rusyadan-afganistan-ve-pakistana-diplomatik-cozum-cagrisi-arabuluculuga-haziriz-1103855802.html
rusya
pakistan
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_17:0:1013:747_1920x0_80_0_0_eaa7985216440f5f409b05f3e044eb26.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, pakistan, afganistan
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, pakistan, afganistan

Rusya Dışişleri: Dostlarımız Afganistan ve Pakistan’ı müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz

11:13 27.02.2026 (güncellendi: 11:14 27.02.2026)
© Sputnik / Сергей ГунеевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Afganistan ve Pakistan arasındaki tırmanmadan endişe duyduklarını kaydeden Zaharova, iki tarafa tehlikeli çatışmadan vazgeçme çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan ve Pakistan’ın Rusya’ya dost ülkeler olduğuna dikkat çekerek aralarındaki anlaşmazlıkları müzakere masasında çözmeye davet etti.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Afganistan İslam Emirliği ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında düzenli ordu birlikleri, hava kuvvetleri ve ağır silahların da dahil olduğu silahlı çatışmaların hızla tırmanmasından endişe duyuyoruz. Her iki tarafta, aralarında sivillerin de olduğu kayıplar yaşandı” ifadesi kullanıldı.
Rus diplomat, “Bize dost ülkeler Afganistan ve Pakistan'ı bu tehlikeli çatışmayı bırakmaya ve tüm farklılıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek için müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz” diye kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
DÜNYA
Rusya’dan Afganistan ve Pakistan’a diplomatik çözüm çağrısı: ‘Arabuluculuğa hazırız’
10:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала