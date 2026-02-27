https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/rusya-disisleri-dostlarimiz-afganistan-ve-pakistani-muzakere-masasina-oturmaya-cagiriyoruz-1103856320.html
Rusya Dışişleri: Dostlarımız Afganistan ve Pakistan’ı müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz
27.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan ve Pakistan’ın Rusya’ya dost ülkeler olduğuna dikkat çekerek aralarındaki anlaşmazlıkları müzakere masasında çözmeye davet etti.Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Afganistan İslam Emirliği ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında düzenli ordu birlikleri, hava kuvvetleri ve ağır silahların da dahil olduğu silahlı çatışmaların hızla tırmanmasından endişe duyuyoruz. Her iki tarafta, aralarında sivillerin de olduğu kayıplar yaşandı” ifadesi kullanıldı.Rus diplomat, “Bize dost ülkeler Afganistan ve Pakistan'ı bu tehlikeli çatışmayı bırakmaya ve tüm farklılıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek için müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz” diye kaydetti.
11:13 27.02.2026 (güncellendi: 11:14 27.02.2026)
