https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/mizarvisionin-yeni-goruntulerine-gore-israildeki-f-22ler-konum-degistirdi-1103878783.html

MizarVision'ın yeni görüntülerine göre İsrail'deki F-22'ler konum değiştirdi

MizarVision'ın yeni görüntülerine göre İsrail'deki F-22'ler konum değiştirdi

Sputnik Türkiye

Çinli uydu görüntüleme şirketi MizarVision'un İsrail'in güneyindeki Ovda Üssü'nden dün yayınladığı fotoğraflarda ABD'ye ait F-22'ler dikkati çekmişti; bugün... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T18:46+0300

2026-02-27T18:46+0300

2026-02-27T18:46+0300

dünya

abd

i̇srail

i̇ran

f-22

f-15

rc-135

mike huckabee

ben gurion

i̇srail büyükelçiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103878471_0:307:1932:1394_1920x0_80_0_0_215a60b61abb4a5a12249a0d39be44be.jpg

MizarVision, ABD askeri unsurlarının bulunduğu İsrail, Katar ve Girit'teki üslerden yeni fotoğraflar yayınladı.Şirketin yayınladığı uydu görüntüleri ABD'nin İsrail'in Ovda Hava Üssü'ne uçak ve ekipman transferine devam ettiğini de gösterdi.Fotoğraflarda ABD'nin üsse konuşlandırdığı 11 adet F-22 savaş uçağının yanı sıra, ekipman teslimatı yapan bir C-17 askeri kargo uçağı da dikkati çekti.Öte yandan Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı kalmadığı, üste 12 nakliye uçağı ile üç taarruz helikopterinin bulunduğu görüldü. Şirket tarafından dün yayınlanan El-Udeyd'e ait fotoğraflarda ise bir yakıt ikmal uçağı, iki nakliye uçağı ve yedi taarruz helikopteri bulunuyordu.Girit'teki Hanya Havalimanı'ndan çekilen görüntülerde, ABD'ye ait yaklaşık sekiz adet yakıt ikmal uçağı, iki adet RC-135 keşif ve gözetleme uçağı, F-15 savaş uçakları ve bir adet orta boy nakliye uçağı gözlemlendi.ABD ordusunun Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasında ve Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde çok sayıda askeri uçağının buluduğu görüldü.Ben Gurion'da 14 yakıt ikmal uçağıÖte yandan, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ABD ordusuna ait 14 adet yakıt ikmal uçağının bulunduğu aktarıldı.İsrail devlet televizyonu KAN da, uçakların görüntülerini paylaştı.Haberde, ABD'nin Ben Gurion'a bir haftada 14 adet yakıt ikmal uçağı sevk ettiğini, en yoğun sevkiyatın ise en az 9 uçakla dün gece yaşandığı aktarıldı.ABD’nin İran çevresine askeri yığınağı sürerken İsrail ordusu vatandaşlara güvenlik talimatlarında bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ordu komuta kademesinin İran’a ilişkin durumu yakından takip ettiği ve teyakkuzda olduğu belirtildi.İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı’nın halka yönelik güvenlik talimatlarında bir değişiklik olmadığını belirten Defrin, bir değişiklik olması halinde bilgilendirme yapılacağını duyurdu.ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, ülkeyi terk etmek istiyorlarsa "bunu bir an önce yapmaları" konusunda uyarıda bulunduğu bildirilmişti.ABD'nin İran'a saldırı ihtimalinin giderek artmasının ardından İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeva (Birüssebi) kentindeki tüm sığınakların halka açıldığı duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/ingiltere-guvenlik-gerekcesiyle-irandaki-diplomatik-personelini-geri-cekti-1103877445.html

abd

i̇srail

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇srail, i̇ran, f-22, f-15, rc-135, mike huckabee, ben gurion, i̇srail büyükelçiliği, abd, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)