https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/ingiltere-guvenlik-gerekcesiyle-irandaki-diplomatik-personelini-geri-cekti-1103877445.html
İngiltere, 'güvenlik gerekçesiyle' İran'daki diplomatik personelini geri çekti
İngiltere, 'güvenlik gerekçesiyle' İran'daki diplomatik personelini geri çekti
Sputnik Türkiye
Birleşik Krallık'tan yapılan resmi açıklamada, ‘bölgesel risklere ilişkin bilgiler verildiği ve güvenlik durumu nedeniyle Birleşik Krallık personelinin... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T18:10+0300
2026-02-27T18:10+0300
2026-02-27T18:13+0300
dünya
i̇ran
birleşik krallık
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103877290_0:71:1366:839_1920x0_80_0_0_476db13be6d8b25f76dccb13392214ef.jpg
Birleşik Krallık Dışişleri Ofisi’nden yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:İngiltere'nin açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'deki zorunlu olmayan personeli dışındaki personeline ülkeden ayrılma çağrısı yapmasının ardından geldi. ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtilmişti: USS Gerald R. Ford İsrail’e ulaştı Öte yandan dün Girit’ten ayrılan ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un İsrail kıyılarına ulaştığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abdnin-israil-buyukelciligi-kritik-gorevlerde-bulunmayan-calisanlar-ulkeyi-terk-edebilir-1103863504.html
i̇ran
birleşik krallık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103877290_77:0:1290:910_1920x0_80_0_0_098c046478af6d8e7c0260d24b0ccb1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, birleşik krallık, abd
i̇ran, birleşik krallık, abd
İngiltere, 'güvenlik gerekçesiyle' İran'daki diplomatik personelini geri çekti
18:10 27.02.2026 (güncellendi: 18:13 27.02.2026)
Birleşik Krallık'tan yapılan resmi açıklamada, ‘bölgesel risklere ilişkin bilgiler verildiği ve güvenlik durumu nedeniyle Birleşik Krallık personelinin İran’dan geçici olarak geri çekildiği, elçiliğin uzaktan faaliyet göstermeye devam ettiği’ belirtildi.
Birleşik Krallık Dışişleri Ofisi’nden yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bölgesel risklere ilişkin bilgiler ve güvenlik durumu nedeniyle Birleşik Krallık personelinin İran’dan geçici olarak geri çekildiği belirtilmektedir. Büyükelçiliğimiz uzaktan faaliyet göstermeye devam ediyor.
İngiltere'nin açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'deki zorunlu olmayan personeli dışındaki personeline ülkeden ayrılma çağrısı yapmasının ardından geldi.
ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtilmişti:
27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir.
USS Gerald R. Ford İsrail’e ulaştı
Öte yandan dün Girit’ten ayrılan ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un İsrail kıyılarına ulaştığı bildirildi.