İngiltere, 'güvenlik gerekçesiyle' İran'daki diplomatik personelini geri çekti
Birleşik Krallık'tan yapılan resmi açıklamada, 'bölgesel risklere ilişkin bilgiler verildiği ve güvenlik durumu nedeniyle Birleşik Krallık personelinin... 27.02.2026
Birleşik Krallık Dışişleri Ofisi’nden yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:İngiltere'nin açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'deki zorunlu olmayan personeli dışındaki personeline ülkeden ayrılma çağrısı yapmasının ardından geldi. ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtilmişti: USS Gerald R. Ford İsrail’e ulaştı Öte yandan dün Girit’ten ayrılan ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un İsrail kıyılarına ulaştığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abdnin-israil-buyukelciligi-kritik-gorevlerde-bulunmayan-calisanlar-ulkeyi-terk-edebilir-1103863504.html
i̇ran
birleşik krallık
SON HABERLER
İngiltere, 'güvenlik gerekçesiyle' İran'daki diplomatik personelini geri çekti

18:10 27.02.2026 (güncellendi: 18:13 27.02.2026)
Tahran'daki İngiliz büyükelçiliği
Tahran'daki İngiliz büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
Abone ol
Birleşik Krallık'tan yapılan resmi açıklamada, ‘bölgesel risklere ilişkin bilgiler verildiği ve güvenlik durumu nedeniyle Birleşik Krallık personelinin İran’dan geçici olarak geri çekildiği, elçiliğin uzaktan faaliyet göstermeye devam ettiği’ belirtildi.
Birleşik Krallık Dışişleri Ofisi’nden yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bölgesel risklere ilişkin bilgiler ve güvenlik durumu nedeniyle Birleşik Krallık personelinin İran’dan geçici olarak geri çekildiği belirtilmektedir. Büyükelçiliğimiz uzaktan faaliyet göstermeye devam ediyor.

İngiltere'nin açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'deki zorunlu olmayan personeli dışındaki personeline ülkeden ayrılma çağrısı yapmasının ardından geldi.
ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtilmişti:

27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir.

USS Gerald R. Ford İsrail’e ulaştı

Öte yandan dün Girit’ten ayrılan ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un İsrail kıyılarına ulaştığı bildirildi.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
DÜNYA
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği: Kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ülkeyi terk edebilir
13:13
