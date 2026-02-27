https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/fico-zelenskiy-drujba-petrol-hattinda-inceleme-teklifini-reddetti-1103881611.html

Fico: Zelenskiy, ‘Drujba’ petrol hattında inceleme teklifini reddetti

Fico: Zelenskiy, ‘Drujba’ petrol hattında inceleme teklifini reddetti

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’in ‘Drujba’ petrol boru hattının fiili durumunun tespiti için talep etikleri inceleme teklifini geri... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattının gerçek durumunu görmek için önerilen ortak incelemeye izin vermediğini, Zelenskiy’nin de Ukrayna istihbaratının olumsuz görüşünü gerekçe göstererek bu teklifi reddettiğini belirtti.Slovakya Başbakanı, daha önce yaptığı açıklamada da Zelenskiy’i, petrolün ‘Drujba’ hattı üzerinden taşınmasının imkansız olduğu yönündeki iddiaları nedeniyle “yalan söylemekle” suçlamıştı. Fico, Ukrayna tarafından önerilen alternatif güzergahın, sözde hasar gördüğü öne sürülen bölümden geçtiğini belirtmişti.Fico’nun ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Kiev yönetimini bilgi gizlemekle suçlamıştı. Orban, petrol transitinin durdurulmasına ilişkin “teknik bir gerekçe bulunmadığını” vurgulamıştı.Ukrayna tarafı, 'Drujba' hattı üzerinden petrol sevkiyatını ocak ayı sonunda durdurmuştu. Rusya’nın Almetyevsk bölgesinden başlayan boru hattı, Bryansk üzerinden ilerleyerek iki ana kola ayrılıyor: Hat, Ukrayna topraklarından Macaristan, Slovakya ve Çekya’ya; Belarus üzerinden ise Polonya ve Almanya yönüne uzanıyor.

