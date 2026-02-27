https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/fico-zelenskiy-drujba-petrol-hattinda-inceleme-teklifini-reddetti-1103881611.html
Fico: Zelenskiy, ‘Drujba’ petrol hattında inceleme teklifini reddetti
Fico: Zelenskiy, ‘Drujba’ petrol hattında inceleme teklifini reddetti
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’in ‘Drujba’ petrol boru hattının fiili durumunun tespiti için talep etikleri inceleme teklifini geri... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T23:28+0300
2026-02-27T23:28+0300
2026-02-27T23:28+0300
dünya
robert fico
slovakya
vladimir zelenskiy
ukrayna
avrupa birliği
kiev
drujba petrol boru hattı
viktor orban
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_95357bb0171eb2289c84c2beee31a4fd.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattının gerçek durumunu görmek için önerilen ortak incelemeye izin vermediğini, Zelenskiy’nin de Ukrayna istihbaratının olumsuz görüşünü gerekçe göstererek bu teklifi reddettiğini belirtti.Slovakya Başbakanı, daha önce yaptığı açıklamada da Zelenskiy’i, petrolün ‘Drujba’ hattı üzerinden taşınmasının imkansız olduğu yönündeki iddiaları nedeniyle “yalan söylemekle” suçlamıştı. Fico, Ukrayna tarafından önerilen alternatif güzergahın, sözde hasar gördüğü öne sürülen bölümden geçtiğini belirtmişti.Fico’nun ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Kiev yönetimini bilgi gizlemekle suçlamıştı. Orban, petrol transitinin durdurulmasına ilişkin “teknik bir gerekçe bulunmadığını” vurgulamıştı.Ukrayna tarafı, 'Drujba' hattı üzerinden petrol sevkiyatını ocak ayı sonunda durdurmuştu. Rusya’nın Almetyevsk bölgesinden başlayan boru hattı, Bryansk üzerinden ilerleyerek iki ana kola ayrılıyor: Hat, Ukrayna topraklarından Macaristan, Slovakya ve Çekya’ya; Belarus üzerinden ise Polonya ve Almanya yönüne uzanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/orban-zelenskiyi-yalancilikla-sucladi-zavalli-avrupalilar-ukraynalilari-bilmedikleri-icin-ona-1103858101.html
slovakya
ukrayna
kiev
rusya
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_23:0:684:496_1920x0_80_0_0_99b82c068dd5874c26b1e8facbaf61e5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
robert fico, slovakya, vladimir zelenskiy, ukrayna, avrupa birliği, kiev, drujba petrol boru hattı, viktor orban, rusya, macaristan
robert fico, slovakya, vladimir zelenskiy, ukrayna, avrupa birliği, kiev, drujba petrol boru hattı, viktor orban, rusya, macaristan
Fico: Zelenskiy, ‘Drujba’ petrol hattında inceleme teklifini reddetti
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’in ‘Drujba’ petrol boru hattının fiili durumunun tespiti için talep etikleri inceleme teklifini geri çevirdiğini açıkladı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattının gerçek durumunu görmek için önerilen ortak incelemeye izin vermediğini, Zelenskiy’nin de Ukrayna istihbaratının olumsuz görüşünü gerekçe göstererek bu teklifi reddettiğini belirtti.
Ukrayna tarafı, Kiev’deki büyükelçimizin hat üzerinde inceleme yapmasına şu ana kadar izin vermedi, aynı imkan Avrupa Birliği’nin Ukrayna büyükelçisine de tanınmadı. Zelenskiy, Ukrayna istihbarat servislerinin olumsuz tutumunu gerekçe göstererek bu denetim faaliyetini reddetti.
Slovakya Başbakanı, daha önce yaptığı açıklamada da Zelenskiy’i, petrolün ‘Drujba’ hattı üzerinden taşınmasının imkansız olduğu yönündeki iddiaları nedeniyle “yalan söylemekle” suçlamıştı. Fico, Ukrayna tarafından önerilen alternatif güzergahın, sözde hasar gördüğü öne sürülen bölümden geçtiğini belirtmişti.
Fico’nun ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Kiev yönetimini bilgi gizlemekle suçlamıştı. Orban, petrol transitinin durdurulmasına ilişkin “teknik bir gerekçe bulunmadığını” vurgulamıştı.
Ukrayna tarafı, 'Drujba' hattı üzerinden petrol sevkiyatını ocak ayı sonunda durdurmuştu. Rusya’nın Almetyevsk bölgesinden başlayan boru hattı, Bryansk üzerinden ilerleyerek iki ana kola ayrılıyor: Hat, Ukrayna topraklarından Macaristan, Slovakya ve Çekya’ya; Belarus üzerinden ise Polonya ve Almanya yönüne uzanıyor.