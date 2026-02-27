Türkiye
Antarktika, şimdiye kadar kaydedilen en hızlı buzul çöküşünü yaşadı
Antarktika, şimdiye kadar kaydedilen en hızlı buzul çöküşünü yaşadı
Antarktika'nın doğu yarımadasındaki Hektoria Buzulu, modern kayıtlardaki en hızlı geri çekilmelerden birine sahne oldu. Buzul, yalnızca iki ay içinde yaklaşık... 27.02.2026
Colorado Boulder Üniversitesi'nden bilim insanları, 2023 yılında Hektoria Buzulu'nda meydana gelen çöküşün arkasındaki temel nedenin, buzulun altında yer alan düz ve deniz seviyesinin altındaki kaya tabanı olduğunu keşfetti.Yeni yayımlanan araştırmada, çöküşte kütlesinin yarısını kaybeden buzulun incelmesiyle birlikte geniş buz kütlelerinin deniz tabanından aniden koparak yüzmeye başladığını ve bunun zincirleme bir kırılma sürecini tetiklediğini belirledi. Bu sürecin de haftalar içinde buzulun büyük bölümünün parçalanmasına yol açtığı aktarıldı.Uydu ve sismik verilerden yararlandıBilim insanları, farklı uydu sistemlerinden elde edilen görüntülerle geri çekilmenin zamanlamasını neredeyse gerçek zamanlı olarak yeniden inşa etti. Verilere göre buzul bazı günlerde kilometrelerce geri çekildi. Bölgeye yerleştirilen sismik sensörler ise 'buzul depremleri' olarak bilinen titreşimleri kaydetti. Bu sarsıntılar, buzulun önce deniz tabanına oturduğunu, ardından hızla yüzmeye başladığını doğruladı.Çalışmanın bulguları, Nature Geoscience dergisinde yayımlandı.
Antarktika, şimdiye kadar kaydedilen en hızlı buzul çöküşünü yaşadı

Antarktika’nın doğu yarımadasındaki Hektoria Buzulu, modern kayıtlardaki en hızlı geri çekilmelerden birine sahne oldu. Buzul, yalnızca iki ay içinde yaklaşık 8 kilometre geriledi ve kütlesinin neredeyse yarısını kaybetti.
Colorado Boulder Üniversitesi'nden bilim insanları, 2023 yılında Hektoria Buzulu'nda meydana gelen çöküşün arkasındaki temel nedenin, buzulun altında yer alan düz ve deniz seviyesinin altındaki kaya tabanı olduğunu keşfetti.
Yeni yayımlanan araştırmada, çöküşte kütlesinin yarısını kaybeden buzulun incelmesiyle birlikte geniş buz kütlelerinin deniz tabanından aniden koparak yüzmeye başladığını ve bunun zincirleme bir kırılma sürecini tetiklediğini belirledi. Bu sürecin de haftalar içinde buzulun büyük bölümünün parçalanmasına yol açtığı aktarıldı.

Uydu ve sismik verilerden yararlandı

Bilim insanları, farklı uydu sistemlerinden elde edilen görüntülerle geri çekilmenin zamanlamasını neredeyse gerçek zamanlı olarak yeniden inşa etti. Verilere göre buzul bazı günlerde kilometrelerce geri çekildi.
Bölgeye yerleştirilen sismik sensörler ise 'buzul depremleri' olarak bilinen titreşimleri kaydetti. Bu sarsıntılar, buzulun önce deniz tabanına oturduğunu, ardından hızla yüzmeye başladığını doğruladı.

Hektoria Buzulu, Antarktika ölçeğinde nispeten küçük, yaklaşık 115 mil kare (yaklaşık 300 kilometrekare) büyüklüğünde. Ancak araştırmacılar, benzer “düz buz ovası” koşullarının daha büyük buzulların altında da bulunduğunu vurguluyor.

Bilim insanlarına göre eğer daha büyük bir buzul aynı hızda çökerse, küresel deniz seviyesindeki artış tahmin edilenden çok daha hızlı gerçekleşebilir.

Çalışmanın bulguları, Nature Geoscience dergisinde yayımlandı.
