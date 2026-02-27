https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/antarktika-simdiye-kadar-kaydedilen-en-hizli-buzul-cokusunu-yasadi-1103874760.html

Antarktika, şimdiye kadar kaydedilen en hızlı buzul çöküşünü yaşadı

Colorado Boulder Üniversitesi'nden bilim insanları, 2023 yılında Hektoria Buzulu'nda meydana gelen çöküşün arkasındaki temel nedenin, buzulun altında yer alan düz ve deniz seviyesinin altındaki kaya tabanı olduğunu keşfetti.Yeni yayımlanan araştırmada, çöküşte kütlesinin yarısını kaybeden buzulun incelmesiyle birlikte geniş buz kütlelerinin deniz tabanından aniden koparak yüzmeye başladığını ve bunun zincirleme bir kırılma sürecini tetiklediğini belirledi. Bu sürecin de haftalar içinde buzulun büyük bölümünün parçalanmasına yol açtığı aktarıldı.Uydu ve sismik verilerden yararlandıBilim insanları, farklı uydu sistemlerinden elde edilen görüntülerle geri çekilmenin zamanlamasını neredeyse gerçek zamanlı olarak yeniden inşa etti. Verilere göre buzul bazı günlerde kilometrelerce geri çekildi. Bölgeye yerleştirilen sismik sensörler ise 'buzul depremleri' olarak bilinen titreşimleri kaydetti. Bu sarsıntılar, buzulun önce deniz tabanına oturduğunu, ardından hızla yüzmeye başladığını doğruladı.Çalışmanın bulguları, Nature Geoscience dergisinde yayımlandı.

