Bilim insanları uyardı: Popüler gıda takviyesi erkeklerde yaşam süresini kısaltabilir

Bilim insanları uyardı: Popüler gıda takviyesi erkeklerde yaşam süresini kısaltabilir

Yeni bir çalışma, 'odak artırıcı' olarak pazarlanan tirozin amino asidinin erkeklerde yaşam süresini ortalama bir yıla kadar kısaltabileceğini ortaya koydu. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Bilim insanları, protein açısından zengin gıdalarda doğal olarak bulunan ve takviye olarak da satılan tirozin ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Çalışma sonucunda özellikle erkeklerde yüksek tirozin seviyelerinin daha kısa yaşam beklentisiyle bağlantılı olabileceği ortaya konuldu.Uluslararası çapta yapılan çalışma, Aging-US dergisinde yayımlandı. Ekibin, UK Biobank veri tabanındaki 270 binden fazla katılımcının sağlık ve genetik verilerini analiz ettiği belirtildi. İlk analizde kandaki fenilalanin ve tirozin düzeylerinin ölüm riskiyle bağlantılı olabileceği görüldü. Ancak daha ayrıntılı incelemede yalnızca tirozin seviyelerinin erkeklerde daha kısa yaşam süresiyle tutarlı ve potansiyel olarak nedensel bir ilişki gösterdiği belirlendi. Genetik modellemeye göre tirozin düzeyi yüksek erkeklerin ortalama olarak yaklaşık bir yıl daha kısa yaşayabileceği öne sürüldü. Kadınlarda aynı ilişki saptanmadı.Bilim insanları, tirozin ile yaşam süresi arasındaki olası bağlantının insülin direnci ve stresle ilişkili nörotransmitter üretimi üzerinden açıklanabileceğini belirtiyor. Hormonal farklılıkların da etkinin yalnızca erkeklerde görülmesini açıklayabileceği ifade ediliyor.Takviye kullanımı tartışma yaratabilirÇalışma doğrudan tirozin takviyelerini test etmese de, uzun vadeli sağlık etkileri konusunda soru işaretleri doğurdu. Araştırmacılar, tirozin düzeyi yüksek bireylerin beslenme düzeninde protein alımını dengelemek gibi adımların potansiyel olarak faydalı olabileceğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

