Nottingham Forest – Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu

Nottingham Forest – Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oluyor. Müsabaka öncesi ilk 11'ler belli oldu. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'la TSİ 23.00’te karşılaşacak. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, tur için zoru başarmayı hedefliyor. Nottingham Forest'ın 11’inde Ortega, Omari, Jair Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee ve Lucca yer alacak.Fenerbahçe'nin 11’inde ise Tarık, Mert, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Kante, İsmail, Oğuz, Kerem, Nene ve Cherif olacak.

