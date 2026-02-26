Türkiye
Nottingham Forest – Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu
Nottingham Forest – Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oluyor. Müsabaka öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'la TSİ 23.00’te karşılaşacak. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, tur için zoru başarmayı hedefliyor. Nottingham Forest'ın 11’inde Ortega, Omari, Jair Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee ve Lucca yer alacak.Fenerbahçe'nin 11’inde ise Tarık, Mert, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Kante, İsmail, Oğuz, Kerem, Nene ve Cherif olacak.
Nottingham Forest – Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu

22:09 26.02.2026
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oluyor. Müsabaka öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'la TSİ 23.00’te karşılaşacak.
İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, tur için zoru başarmayı hedefliyor. Nottingham Forest'ın 11’inde Ortega, Omari, Jair Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee ve Lucca yer alacak.
Fenerbahçe'nin 11’inde ise Tarık, Mert, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Kante, İsmail, Oğuz, Kerem, Nene ve Cherif olacak.
