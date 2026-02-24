https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/fenerbahce-4-futbolcusunun-sakatligiyla-ilgili-aciklama-yapti-1103761872.html

Fenerbahçe, 4 futbolcusunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe, 4 futbolcusunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ederson ve Talisca hakkında açıklama yaptı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T14:47+0300

2026-02-24T14:47+0300

2026-02-24T14:48+0300

spor

fenerbahçe

ederson

çağlar söyüncü

jayden oosterwolde

sakatlık

anderson talisca

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103742183_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_65772b864cb38d29b249cda44dd9c5ab.jpg

Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan futbolcularla ilgili Fenerbahçe'den açıklama yapıldı. Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre, Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma ve Jayden Osterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildi.Tedavilerine başlandıFenerbahçe'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün Medicana Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.Yapılan tetkikler sonucunda;•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,•Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,•Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,•Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/fenerbahceye-kotu-haber-kasimpasa-macinda-iki-yildiz-isim-sakatlandi-1103738530.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, ederson, çağlar söyüncü, jayden oosterwolde, sakatlık, anderson talisca