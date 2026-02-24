https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/fenerbahce-4-futbolcusunun-sakatligiyla-ilgili-aciklama-yapti-1103761872.html
Fenerbahçe, 4 futbolcusunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı
Fenerbahçe, 4 futbolcusunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ederson ve Talisca hakkında açıklama yaptı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T14:47+0300
2026-02-24T14:47+0300
2026-02-24T14:48+0300
spor
fenerbahçe
ederson
çağlar söyüncü
jayden oosterwolde
sakatlık
anderson talisca
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103742183_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_65772b864cb38d29b249cda44dd9c5ab.jpg
Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan futbolcularla ilgili Fenerbahçe'den açıklama yapıldı. Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre, Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma ve Jayden Osterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildi.Tedavilerine başlandıFenerbahçe'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün Medicana Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.Yapılan tetkikler sonucunda;•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,•Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,•Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,•Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/fenerbahceye-kotu-haber-kasimpasa-macinda-iki-yildiz-isim-sakatlandi-1103738530.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103742183_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cd6cc68220ab3118cb8142ae46d9da0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, ederson, çağlar söyüncü, jayden oosterwolde, sakatlık, anderson talisca
fenerbahçe, ederson, çağlar söyüncü, jayden oosterwolde, sakatlık, anderson talisca
Fenerbahçe, 4 futbolcusunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı
14:47 24.02.2026 (güncellendi: 14:48 24.02.2026)
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ederson ve Talisca hakkında açıklama yaptı.
Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan futbolcularla ilgili Fenerbahçe'den açıklama yapıldı. Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre, Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma ve Jayden Osterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün Medicana Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler sonucunda;
•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,
•Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,
•Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,
•Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."