Fenerbahçe, 4 futbolcusunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı
Fenerbahçe, 4 futbolcusunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı
24.02.2026

Fenerbahçe, 4 futbolcusunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı

14:47 24.02.2026 (güncellendi: 14:48 24.02.2026)
© AA / Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe-Kasımpaşa
Fenerbahçe-Kasımpaşa - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
Abone ol
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ederson ve Talisca hakkında açıklama yaptı.
Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan futbolcularla ilgili Fenerbahçe'den açıklama yapıldı. Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre, Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma ve Jayden Osterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildi.

Tedavilerine başlandı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün Medicana Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler sonucunda;
•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,
•Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,
•Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,
•Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."
