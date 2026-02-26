https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/rubio-boyle-acik-denizde-silahli-catismalar-gormek-son-derece-alisilmadik-bir-durum-1103813171.html
Rubio: Böyle açık denizde silahlı çatışmalar görmek son derece alışılmadık bir durum
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ada yakınlarında ABD gemisinin karıştığı olayla ilgili Küba’dan bilgi aldıklarını, ancak ne yaşandığını kendi kaynaklarıyla... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Küba yakınlarında bir ABD gemisinin karıştığı olayla ilgili Küba'dan bilgi aldığını ve neler olup bittiğini kendilerinin araştıracağını söyledi.Rubio basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:Olaya ABD'nin olası tepkisi hakkında tahminde bulunmayı reddeden Rubio, şöyle devam etti:Küba İçişleri Bakanlığı, ülke karasularına giren ABD bayraklı bir bottan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada dört saldırganın etkisiz hale getirildiğini, altı kişinin yaralandığını duyurmuştu.
