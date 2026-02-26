Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/rubio-boyle-acik-denizde-silahli-catismalar-gormek-son-derece-alisilmadik-bir-durum-1103813171.html
Rubio: Böyle açık denizde silahlı çatışmalar görmek son derece alışılmadık bir durum
2026-02-26T02:48+0300
2026-02-26T02:48+0300
dünya
abd
küba
marco rubio
çatışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101225083_0:0:744:420_1920x0_80_0_0_e719e62a3fcbbaa95f780963f338aaf6.png
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Küba yakınlarında bir ABD gemisinin karıştığı olayla ilgili Küba'dan bilgi aldığını ve neler olup bittiğini kendilerinin araştıracağını söyledi.Rubio basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:Olaya ABD'nin olası tepkisi hakkında tahminde bulunmayı reddeden Rubio, şöyle devam etti:Küba İçişleri Bakanlığı, ülke karasularına giren ABD bayraklı bir bottan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada dört saldırganın etkisiz hale getirildiğini, altı kişinin yaralandığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/kuba-aciklarinda-abd-bayrakli-botla-catisma-4-kisi-oldu-1103811417.html
küba
