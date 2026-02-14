https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/gazprom-alman-depolarindaki-gaz-rezervlerini-degerlendirdi-tarihinin-en-dusuk-seviyesinde-1103498842.html

Gazprom, Alman depolarındaki gaz rezervlerini değerlendirdi: Tarihinin en düşük seviyesinde

Rus doğalgaz devi Gazprom, Almanya'nın yer altı depolama tesislerindeki doğalgaz seviyesinin yüzde 25'in altına düştüğünü belirtti. 14.02.2026, Sputnik Türkiye

Gazprom, Alman depolarındaki doğalgaz rezervlerine ilişkin rakamları açıkladı.Şirketin açıklamasında, “Gas Infrastructure Europe’tan (Avrupa Gaz Altyapısı Birliği) alınan bilgilere göre, 12 Şubat itibarıyla Almanya'nın yer altı depolama tesislerinde gaz rezervlerinin yüzde 25'inden azı kaldı. Bu, söz konusu dönem için tüm gözlem tarihinin en düşük doluluk oranı oldu” ifadesine yer verildi.Alman depolarında kış için hazırlanan tüm gazın tükendiğini açıklayan Gazprom, şimdi önceki yıllara ait rezervlerin kullanıldığını belirterek, “Alman terminallerine sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikindeki aksamalar durumu daha da kötüleştiriyor” dedi.Avrupa genelinde kış ısıtma sezonunun son aylarının zor geçeceğini kaydeden Gazprom Başkanı Aleksey Miller, “Piyasadaki mevcut durum son derece gerilimli olarak nitelendirilebilir. Yaz aylarında Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolama tesislerinin dolmasını sağlanmak çok zor olacağı net” diye konuştu.Almanya'nın karşı karşıya olduğu sorunlar, tüm Avrupa Birliği’nin doğalgaz piyasasındaki vahim durumu yansıtıyor.Avrupa’daki enerji kriziEski İtalyan Başbakanı ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin 2024 yılının sonunda Avrupa Komisyonu Başkanı için hazırladığı raporda, Rus yakıtının başarılı bir şekilde ikame edildiği yönündeki iddialara rağmen, AB enerji piyasasının temel sorunlarla ve doğal kaynak kıtlığıyla karşı karşıya olduğu ifade edilmişti. AB'deki doğalgaz fiyatlarının ABD'dekinden dört ila beş kat daha yüksek olduğuna dikkat çekilmişti.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Avrupa’nın, Rus doğalgaz ithalatını reddetmesi nedeniyle 1.3 trilyon euro’dan fazla zarar ettiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kararın Avrupa gübre fabrikalarının kapanmasına yol açtığını, bunun da enflasyonu hızlandırdığını ve vatandaşları protestolara çıkmaya zorladığını belirtmişti.Bununla birlikte, Avrupa Birliği Konseyi, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere Rus doğalgaz tedarikinin kademeli olarak azaltılması kararını onaylamıştı. Mevcut sözleşmeler için 1 Ocak 2028'e kadar bir geçiş dönemi uygulanacak. 17 Haziran'dan önce akdedilen kısa vadeli anlaşmalar için Rus LNG ithalat yasağı 25 Nisan 2026'da, boru hattı anlaşmaları için de 17 Haziran 2026’da yürürlüğe girecek.

