https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/epstein-ile-baglantisi-ortaya-cikan-davos-zirvesinin-patronu-istifa-etti-ayni-zamanda-eski-norvec-1103839511.html
Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan Davos Zirvesi’nin patronu i̇stifa etti: Aynı zamanda eski Norveç Dışişleri Bakanıydı
Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan Davos Zirvesi’nin patronu i̇stifa etti: Aynı zamanda eski Norveç Dışişleri Bakanıydı
Sputnik Türkiye
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı ve CEO’su Borge Brende, Jeffrey Epstein ile temaslarına yönelik başlatılan bağımsız incelemenin ardından görevinden istifa... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T17:19+0300
2026-02-26T17:19+0300
2026-02-26T17:19+0300
dünya
davos
abd
jeffrey epstein
borge brende
donald trump
world economic forum (wef)
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
adalet bakanlığı
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102479/47/1024794797_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_20cfb8e6c32440afb119f7e305ed73d8.jpg
Borge Brende, 2017’den bu yana yürüttüğü Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Karar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein belgelerinin ardından başlatılan bağımsız incelemenin tamamlanmasından haftalar sonra geldi.Brende, istifasının “dikkatli bir değerlendirme” sonucu alındığını belirterek, forumun çalışmalarının “dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan” devam etmesi gerektiğini söyledi.WEF’den bağımsız i̇nceleme açıklamasıCenevre merkezli Davos Zirvesi’ni düzenleyen World Economic Forum’un eş başkanları Andre Hoffmann ve Larry Fink, dış hukuk danışmanları tarafından yürütülen bağımsız incelemenin tamamlandığını açıkladı.Yapılan açıklamada, daha önce kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında ek bir endişe veya yeni bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.WEF yönetimi ayrıca Alois Zwinggi’nin geçici başkan ve CEO olarak görevi devralacağını, kalıcı liderin ise mütevelli heyeti tarafından belirleneceğini duyurdu.Brende ile Epstein arasındaki temaslarABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgelerde, Brende’nin hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile üç iş yemeği yaptığı ve e-posta ile mesaj yoluyla iletişim kurduğu yer aldı.Brende daha önce yaptığı açıklamada, Epstein ile 2018 yılında tanıştığında geçmişi ve suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savunmuş, konuya ilişkin daha kapsamlı araştırma yapmamış olmaktan pişmanlık duyduğunu ifade etmişti.Ancak Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesi, Davos merkezli forumun liderliği üzerinde baskı oluşturdu.Epstein dosyaları küresel etki yarattıABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein ile ilgili 3 milyondan fazla sayfalık belgeyi kamuoyuna açmıştı. Epstein, reşit olmayan kişilere yönelik cinsel istismar suçlamaları kapsamında yargılanmayı beklerken 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmişti.Epstein’ın aralarında Donald Trump, Bill Clinton ve Elon Musk gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda iş ve siyaset dünyası figürüyle bağlantıları kamuoyunda tartışma yaratmıştı. İngiltere’de ise Andrew Mountbatten-Windsor hakkında yürütülen süreçler gündemdeki yerini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kraliyet-yazari-ingilterenin-epstein-suclusu-prensi-andrew-ulkesini-terk-etmeye-hazirlaniyor-1103839337.html
davos
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102479/47/1024794797_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_44590e081119c05f515fd795f28faa3c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
davos, abd, jeffrey epstein, borge brende, donald trump, world economic forum (wef), dünya ekonomik forumu (world economic forum), adalet bakanlığı, haberler
davos, abd, jeffrey epstein, borge brende, donald trump, world economic forum (wef), dünya ekonomik forumu (world economic forum), adalet bakanlığı, haberler
Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan Davos Zirvesi’nin patronu i̇stifa etti: Aynı zamanda eski Norveç Dışişleri Bakanıydı
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı ve CEO’su Borge Brende, Jeffrey Epstein ile temaslarına yönelik başlatılan bağımsız incelemenin ardından görevinden istifa etti. WEF yönetimi liderlik geçiş sürecini başlatırken, geçici başkanlığa Alois Zwinggi getirildi. İnceleme sonucunda yeni bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.
Borge Brende, 2017’den bu yana yürüttüğü Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Karar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein belgelerinin ardından başlatılan bağımsız incelemenin tamamlanmasından haftalar sonra geldi.
Brende, istifasının “dikkatli bir değerlendirme” sonucu alındığını belirterek, forumun çalışmalarının “dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan” devam etmesi gerektiğini söyledi.
WEF’den bağımsız i̇nceleme açıklaması
Cenevre merkezli Davos Zirvesi
’ni düzenleyen World Economic Forum’un
eş başkanları Andre Hoffmann ve Larry Fink, dış hukuk danışmanları tarafından yürütülen bağımsız incelemenin tamamlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, daha önce kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında ek bir endişe veya yeni bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.
WEF
yönetimi ayrıca Alois Zwinggi’nin geçici başkan ve CEO olarak görevi devralacağını, kalıcı liderin ise mütevelli heyeti tarafından belirleneceğini duyurdu.
Brende ile Epstein arasındaki temaslar
ABD Adalet Bakanlığı’nın
yayımladığı belgelerde, Brende’nin hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein
ile üç iş yemeği yaptığı ve e-posta ile mesaj yoluyla iletişim kurduğu yer aldı.
Brende daha önce yaptığı açıklamada, Epstein ile 2018 yılında tanıştığında geçmişi ve suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savunmuş, konuya ilişkin daha kapsamlı araştırma yapmamış olmaktan pişmanlık duyduğunu ifade etmişti.
Ancak Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesi, Davos merkezli forumun liderliği üzerinde baskı oluşturdu.
Epstein dosyaları küresel etki yarattı
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein ile ilgili 3 milyondan fazla sayfalık belgeyi kamuoyuna açmıştı. Epstein, reşit olmayan kişilere yönelik cinsel istismar suçlamaları kapsamında yargılanmayı beklerken 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmişti.
Epstein’ın aralarında Donald Trump
, Bill Clinton
ve Elon Musk
gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda iş ve siyaset dünyası figürüyle bağlantıları kamuoyunda tartışma yaratmıştı. İngiltere’de ise Andrew Mountbatten-Windsor hakkında yürütülen süreçler gündemdeki yerini koruyor.