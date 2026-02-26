https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/epstein-ile-baglantisi-ortaya-cikan-davos-zirvesinin-patronu-istifa-etti-ayni-zamanda-eski-norvec-1103839511.html

Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan Davos Zirvesi’nin patronu i̇stifa etti: Aynı zamanda eski Norveç Dışişleri Bakanıydı

Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan Davos Zirvesi’nin patronu i̇stifa etti: Aynı zamanda eski Norveç Dışişleri Bakanıydı

Sputnik Türkiye

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı ve CEO’su Borge Brende, Jeffrey Epstein ile temaslarına yönelik başlatılan bağımsız incelemenin ardından görevinden istifa... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T17:19+0300

2026-02-26T17:19+0300

2026-02-26T17:19+0300

dünya

davos

abd

jeffrey epstein

borge brende

donald trump

world economic forum (wef)

dünya ekonomik forumu (world economic forum)

adalet bakanlığı

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102479/47/1024794797_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_20cfb8e6c32440afb119f7e305ed73d8.jpg

Borge Brende, 2017’den bu yana yürüttüğü Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Karar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein belgelerinin ardından başlatılan bağımsız incelemenin tamamlanmasından haftalar sonra geldi.Brende, istifasının “dikkatli bir değerlendirme” sonucu alındığını belirterek, forumun çalışmalarının “dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan” devam etmesi gerektiğini söyledi.WEF’den bağımsız i̇nceleme açıklamasıCenevre merkezli Davos Zirvesi’ni düzenleyen World Economic Forum’un eş başkanları Andre Hoffmann ve Larry Fink, dış hukuk danışmanları tarafından yürütülen bağımsız incelemenin tamamlandığını açıkladı.Yapılan açıklamada, daha önce kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında ek bir endişe veya yeni bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.WEF yönetimi ayrıca Alois Zwinggi’nin geçici başkan ve CEO olarak görevi devralacağını, kalıcı liderin ise mütevelli heyeti tarafından belirleneceğini duyurdu.Brende ile Epstein arasındaki temaslarABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgelerde, Brende’nin hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile üç iş yemeği yaptığı ve e-posta ile mesaj yoluyla iletişim kurduğu yer aldı.Brende daha önce yaptığı açıklamada, Epstein ile 2018 yılında tanıştığında geçmişi ve suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savunmuş, konuya ilişkin daha kapsamlı araştırma yapmamış olmaktan pişmanlık duyduğunu ifade etmişti.Ancak Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesi, Davos merkezli forumun liderliği üzerinde baskı oluşturdu.Epstein dosyaları küresel etki yarattıABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein ile ilgili 3 milyondan fazla sayfalık belgeyi kamuoyuna açmıştı. Epstein, reşit olmayan kişilere yönelik cinsel istismar suçlamaları kapsamında yargılanmayı beklerken 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmişti.Epstein’ın aralarında Donald Trump, Bill Clinton ve Elon Musk gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda iş ve siyaset dünyası figürüyle bağlantıları kamuoyunda tartışma yaratmıştı. İngiltere’de ise Andrew Mountbatten-Windsor hakkında yürütülen süreçler gündemdeki yerini koruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kraliyet-yazari-ingilterenin-epstein-suclusu-prensi-andrew-ulkesini-terk-etmeye-hazirlaniyor-1103839337.html

davos

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

davos, abd, jeffrey epstein, borge brende, donald trump, world economic forum (wef), dünya ekonomik forumu (world economic forum), adalet bakanlığı, haberler