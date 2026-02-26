https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kraliyet-yazari-ingilterenin-epstein-suclusu-prensi-andrew-ulkesini-terk-etmeye-hazirlaniyor-1103839337.html
Kraliyet yazarı: İngiltere'nin 'Epstein suçlusu' Prensi Andrew, ülkesini terk etmeye hazırlanıyor
Kraliyet yazarı: İngiltere'nin 'Epstein suçlusu' Prensi Andrew, ülkesini terk etmeye hazırlanıyor
Eski York Dükü ve İngiltere Prensi Andrew'un, kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından İngiltere'den ayrılabileceği öne sürüldü... 26.02.2026
Andrew Mountbatten-Windsor, 19 Şubat’ta 66. yaş gününde kamu görevinde usulsüzlük şüphesi kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, iddiaların ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.Gelişme, daha önce yayımlanan Epstein dosyaları sonrası gündeme gelen tartışmaların ardından geldi. Kraliyet çevrelerini yakından takip eden yazar Andrew Lownie’ye göre, artan kamuoyu baskısı nedeniyle Mountbatten-Windsor’ın İngiltere’den ayrılması gündeme gelebilir.Unvanı alınmıştı, Royal Lodge’dan ayrılıyorMountbatten-Windsor’ın “prens” unvanı Ekim 2025’te resmen geri alınmış, Buckingham Sarayı ayrıca Windsor’daki Royal Lodge’dan ayrılacağını duyurmuştu. Son gelişmeler, eski York Dükü’nün ülkede kalmasının daha da zorlaşabileceği yorumlarına yol açtı.BAE seçeneği: Diplomatik bölgede lüks konut iddiasıİngiliz basınında yer alan haberlere göre, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan’ın Mountbatten-Windsor’a BAE’de güvenli bir diplomatik bölgede yer alan, 16 bin metrekarelik lüks ve personelli bir konut teklif ettiği öne sürüldü.Ancak Andrew Lownie, bu seçeneğin siyasi açıdan hassas olabileceğini savundu. Lownie’ye göre BAE yönetimi, King Charles III ile ilişkilerini riske atmak istemeyebilir.“Eğer Orta Doğu’ya giderse, Kraliyet Ailesi’nin onayı gerekir. Bu da kamuoyunda büyük tepki doğurabilir” diyen Lownie, Emirlikler için Londra ile bağların Andrew ile bağlardan daha önemli olduğunu vurguladı.Bahreyn ve Çin ihtimalleriLownie, Bahreyn ihtimalinin de sınırlı olduğunu belirtti. Hamad bin Isa Al Khalifa’nın Kral Charles ile yakın ilişkisine dikkat çeken yazar, bu nedenle Bahreyn’in de hassas bir tercih olabileceğini ifade etti.Öte yandan Çin ihtimali dikkat çekti. Lownie, Mountbatten-Windsor’ın eski özel sekreteri Amanda Thirsk’in Çin merkezli bir şirkette görev yaptığını ve eski dükün Çin büyükelçisiyle yakın ilişkileri bulunduğunu söyledi.“Doğum gününe kimsenin gelmediği bir dönemde Çin büyükelçisi katılmıştı” diyen Lownie, Çin’in potansiyel bir alternatif olabileceğini öne sürdü. Ancak yazar, bu değerlendirmelerin kendi öngörüsü olduğunu ve somut bir kanıt bulunmadığını da ekledi.
