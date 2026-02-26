https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/diaz-canel-kuba-kendini-terorist-ve-parali-asker-saldirilarina-karsi-kendini-koruyacak-1103841217.html
Diaz-Canel: Küba kendini 'terörist ve paralı asker saldırılarına karşı' kendini koruyacak
Diaz-Canel: Küba kendini ‘terörist ve paralı asker saldırılarına karşı’ kendini koruyacak
Diaz-Canel: Küba kendini ‘terörist ve paralı asker saldırılarına karşı’ kendini koruyacak
Küba Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel, ABD kayıtlı sürat teknesine ateş açılmasıyla ilgili ‘egemenliklerini ve ulusal istikrarını sarsmayı amaçlayan terörist ve paralı asker saldırılarına’ karşı ülkesinin kendini savunacağını söyledi.
Bu açıklama, Küba’nın bir ABD kayıtlı sürat teknesi karasularına girdikten sonra devriye botuna ateş açtığını ve çıkan çatışmada dört kişinin öldüğünü duyurmasından bir gün sonra yapıldı.
Küba hükümeti, çarşamba günkü olayda sürat teknesindeki kişilerin hükümet karşıtı Kübalılar olduğunu; bunların bazılarının daha önce saldırı planladıkları gerekçesiyle arandıklarını belirtti.
Söz konusu sürat teknesinde altı kişinin yaralandığı bildirildi.
Diíaz-Canel, X üzerinden yaptığı açıklamada, “Küba saldırmaz, tehdit etmez. Bunu defalarca söyledik ve bugün bir kez daha teyit ediyoruz: Küba, kararlılık ve sağlamlıkla kendini savunacaktır” ifadelerini kullandı.
ABD gerginliği gölgesinde
Olay, Amerika Birleşik Devletleri ile gerginliklerin arttığı bir dönemde gerçekleşti. ABD, Komünist yönetimdeki Havana’ya baskı yapmak amacıyla adaya yapılan petrol sevkiyatlarını engelliyor. Bu da enerji sıkıntılarına ve elektrik kesintilerine yol açıyor.
Birleşmiş Milletler, ülkenin enerji ihtiyacı karşılanmazsa insani bir krize dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.