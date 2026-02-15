Beşiktaş galibiyeti 90+7'de yakaladı: Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh ikinci maçında da gol sevinci yaşadı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/besiktas-galibiyeti-907de-yakaladi-guney-koreli-futbolcu-hyeon-gyu-oh-ikinci-macinda-da-gol-sevinci-1103521681.html

RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun attığı son dakika golüyle maçı kazandı. Kaptan Orkun Kökçü üst üste 4. maçında da gol... 15.02.2026, Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir- Beşiktaş maçı 2-3 sona erdi.Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncularının bireysel hatalarıyla devre 1-1 sona ererken, Beşiktaş ikinci yarıda 58. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti.88. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skoru eşitleyen RAMS Başakşehir karşısında Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 90+7. dakikada fileleri havalandıran Beşiktaş, haftayı 3 puanla kapattı.Hyeon-gyu Oh, Ailton'dan sonra ilk santrfor olduAra transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh, ikinci maçında da gol sevinci yaşadı.Alanyaspor karşısında Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Oh, 43. dakikada Opoku'nun hatasını değerlendirerek RAMS Başakşehir filelerini havalandırdı.Oh, ayrıca 2005-2006 sezonunda forma giyen Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Ailton'dan sonra ilk iki maçında da gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü ligde üst üste 4. gol sevincini yaşadı.Sezonun ilk yarısında skor üretemediği gerekçesiyle eleştirilen siyah-beyazlı oyuncu, Eyüpspor maçıyla başladığı gol serisini Başakşehir deplasmanında da sürdürdü.Beşiktaş ligde 11 maçta yenilmediBeşiktaş, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.Ligde son yenilgisini 11. haftada Fenerbahçe derbisinde yaşayan siyah-beyazlılar, son 11 müsabakada ise mağlup olmadı.Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.Bertuğ Yıldırım gol sırasında darbe aldıRAMS Başakşehir'de beraberliği getiren golü 88. dakikada kaydeden Bertuğ Yıldırım, golün ardından oyuna devam edemedi.Gol sırasında Salih Uçan'la çarpışan oyuncu yüzüne aldığı darbe sonrası yerini Da Costa'ya bıraktı.Beşiktaş'a 3 puanı 90+7. dakikada getiren Mustafa Erhan Hekimoğlu bu sezonki ilk golünü kaydetti. Başakşehir'in yenilmezlik serisi sona erdiBeşiktaş maçı öncesinde ligde oynadığı son 8 karşılaşmada rakiplerine mağlup olmayan RAMS Başakşehir, Beşiktaş engelini geçemedi.Başakşehir, çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

