AYM Başkanı'ndan Can Atalay ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan Can Atalay ve Selahattin Demirtaş açıklaması

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Ankara Vilayetler Evi’nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaya, HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Özkaya, davanın kapsamına dikkat çekerek şunları söyledi:“Çok kapsamlı bir dava. İddianamede ileri sürülen hususların incelenmesi ve araştırılması çok zaman alacak bir boyuttaydı. Baştan itibaren dosyada 4 raportör görevlendirdik. Bugüne kadar Anayasa Mahkemesine çok sayıda kapatma davası açılmış olmasına rağmen, HDP kapatma davasının niteliğinde bir başka dava yok. 520 kişinin eylemi kapatma davasına gerekçe olarak gösteriliyor. Bunların 451'i hakkında yasaklılık kararı isteniyor. 520 kişi hakkında 4 bin eylemden bahsediyoruz. Bu eylemlerin tamamı soruşturma ve kovuşturma konusu olmuş.”Dosyanın hacmi: 840 sayfa, 60 klasör, 200 GB veriDavanın teknik boyutuna da değinen Özkaya, yaklaşık 3 bin davaya tekabül eden bir süreçten söz edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Bu da yaklaşık 3 bin davaya tekabül ediyor. 840 sayfa iddianame, ekinde 60 klasör ve bu klasörlerin içinde yaklaşık 200 GB dijital materyal bulunan bir davadan söz ediyoruz. Teknik anlamda dosyada sona gelindiğini söyleyebiliriz. Yani tamamlanma sürecine yaklaşılmış durumda. Bir başka ifadeyle, Anayasa Mahkemesi tarafından esas incelemesine başlanmasına gelme durumunda. Çok uzun zaman almadan değerlendirme yapılabilecektir.”Bu açıklama, HDP kapatma davasında karar sürecinin kritik bir aşamaya geldiğine işaret etti.Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin suç duyurusu sorusuÖzkaya, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:“Anayasa Mahkemesi tarafından herhangi bir sözlü ya da fiili eylemde bulunulmadı. Süreç de zaten devam etmedi. Yani sadece o kararın alınmasıyla kaldı, sonrasında başka bir gelişme olmadı. Anayasa Mahkemesi de bu konuda bir tutum içerisine girmedi.”AİHM kararları ve yetki tartışmasıToplantıda, milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hem AYM hem de AİHM tarafından verilen ihlal kararlarının uygulanmamasına ilişkin değerlendirmeler de soruldu.Özkaya, AYM’nin Atalay hakkında üç kararı bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:“Can Atalay'ın milletvekili olarak yargılanmasının özel usule tabi olduğunun ve Anayasa Mahkemesinin Anayasa'nın 14 ve 83. maddeleri yorumu çerçevesinde milletvekili sıfatı devam ettiği sürece yargılamanın durması gerektiğinin ifade edildiği iki kararın altında imzam var.”AİHM kararlarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:“Bizim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ihlal kararlarının yerine getirilmesini temin etmeye yönelik yetkimiz yok. Dolayısıyla bu konudaki değerlendirmelerimiz de farklı yorumlanabiliyor. O nedenle bu tür konularda kararlarımızla değerlendirme yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum.”

