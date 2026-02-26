https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/sosyal-medya-fenomeni-ozlem-oz-ve-esi-hakkinda-mahkemeden-yeni-karar-1103827197.html
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi hakkında mahkemeden yeni karar
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada yurt dışı çıkış... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
'Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları hakkında mahkeme 'yurt dışı çıkış yasağı'nın kaldırılması kararı aldı. Diğer sosyal medya fenomenlerini örnek gösterdiİstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Karaorhanlı ile sanıkların avukatı Mustafa Tırtır katıldı. Hakim, avukat Tırtır'ın, müvekkilleri hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönünde dosyaya dilekçe sunduğu belirtti. Söz verilen Karaorhanlı, "Yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum. Benzer fenomenler hakkında yapılan soruşturmalarda daha ağır eylemler istinat edilmesine rağmen tedbir uygulanmamış. Adli kontrol tedbirlerim kaldırılarak mağduriyetimin giderilmesini isterim." dedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, diğer adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.
2026
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada yurt dışı çıkış yasakları kaldırıldı.
