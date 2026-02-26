https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/sosyal-medya-fenomeni-ozlem-oz-ve-esi-hakkinda-mahkemeden-yeni-karar-1103827197.html

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi hakkında mahkemeden yeni karar

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi hakkında mahkemeden yeni karar

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada yurt dışı çıkış... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T13:34+0300

2026-02-26T13:34+0300

2026-02-26T13:34+0300

yaşam

özlem öz

tayyar öz

kara para aklama

dava

yurt dışı yasağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077865880_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6de3472d8bf0d0e0b4334a9b5ba9b133.jpg

'Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları hakkında mahkeme 'yurt dışı çıkış yasağı'nın kaldırılması kararı aldı. Diğer sosyal medya fenomenlerini örnek gösterdiİstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Karaorhanlı ile sanıkların avukatı Mustafa Tırtır katıldı. Hakim, avukat Tırtır'ın, müvekkilleri hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönünde dosyaya dilekçe sunduğu belirtti. Söz verilen Karaorhanlı, "Yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum. Benzer fenomenler hakkında yapılan soruşturmalarda daha ağır eylemler istinat edilmesine rağmen tedbir uygulanmamış. Adli kontrol tedbirlerim kaldırılarak mağduriyetimin giderilmesini isterim." dedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, diğer adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/sosyal-medya-fenomeni-ozlem-oz-ve-kocasi-tayyar-oz-hakim-karsisina-cikti-aylik-gelirleri-ortaya-1101124254.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özlem öz, tayyar öz, kara para aklama, dava, yurt dışı yasağı