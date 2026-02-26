https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/adalet-bakani-gurlek-avukatlik-kanununu-guncelleyecegiz-1103844959.html

Adalet Bakanı Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz

Adalet Bakanı Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz

26.02.2026

Ankara 2 No'lu Barosu tarafından düzenlenen iftar programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, önemli açıklamalarda bulundu.Yargı Reformu Stratejisi belgesinde savunmanın güçlendirilmesinin temel hedeflerinden biri olduğunu belirten Bakan Gürlek, ''Önümüzdeki dönemde Avukatlık Kanunu'nu güncelleyecek, avukatların birlik, beraberlik ve belge temin yetkilerini genişletecek, stajyer avukatlara destek verecek düzenlemeler yapacağız. Amacımız avukatların mesleğini güven içinde saygınlıkla ve etkin şekilde icra edebileceği bir ortam hazırlamaktır'' dedi.

