Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/adalet-bakani-gurlek-avukatlik-kanununu-guncelleyecegiz-1103844959.html
Adalet Bakanı Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz
Adalet Bakanı Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avukatlık Kanunu’nu daha kapsamlı ele almak amacıyla çalışmalara ivedilikle başladıklarını belirterek, avukatlık mesleğinin... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T23:06+0300
2026-02-26T23:06+0300
türki̇ye
adalet
adalet bakanlığı
adalet bakanı
türkiye adalet bakanlığı
avukat
avukat cübbesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cda93989e335905a819bfb102c28c33c.jpg
Ankara 2 No'lu Barosu tarafından düzenlenen iftar programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, önemli açıklamalarda bulundu.Yargı Reformu Stratejisi belgesinde savunmanın güçlendirilmesinin temel hedeflerinden biri olduğunu belirten Bakan Gürlek, ''Önümüzdeki dönemde Avukatlık Kanunu'nu güncelleyecek, avukatların birlik, beraberlik ve belge temin yetkilerini genişletecek, stajyer avukatlara destek verecek düzenlemeler yapacağız. Amacımız avukatların mesleğini güven içinde saygınlıkla ve etkin şekilde icra edebileceği bir ortam hazırlamaktır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/danistaydan-avukat-ucreti-karari-kamu-davalarinda-maktu-vekalet-ucreti-donemi-1103747461.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_c35e885f29d165d3854d12c633113d8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, avukat, avukat cübbesi
adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, avukat, avukat cübbesi

Adalet Bakanı Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz

23:06 26.02.2026
© AAAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© AA
Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avukatlık Kanunu’nu daha kapsamlı ele almak amacıyla çalışmalara ivedilikle başladıklarını belirterek, avukatlık mesleğinin güçlenmesinin yalnızca tekil düzenlemelerle değil, bütüncül bir yaklaşımla mümkün olacağını ifade etti.
Ankara 2 No'lu Barosu tarafından düzenlenen iftar programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, önemli açıklamalarda bulundu.
Yargı Reformu Stratejisi belgesinde savunmanın güçlendirilmesinin temel hedeflerinden biri olduğunu belirten Bakan Gürlek, ''Önümüzdeki dönemde Avukatlık Kanunu'nu güncelleyecek, avukatların birlik, beraberlik ve belge temin yetkilerini genişletecek, stajyer avukatlara destek verecek düzenlemeler yapacağız. Amacımız avukatların mesleğini güven içinde saygınlıkla ve etkin şekilde icra edebileceği bir ortam hazırlamaktır'' dedi.
avukat - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
TÜRKİYE
Danıştay'dan avukat ücreti kararı: Kamu davalarında maktu vekalet ücreti dönemi
24 Şubat, 10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала