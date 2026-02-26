https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/adalet-bakani-gurlek-avukatlik-kanununu-guncelleyecegiz-1103844959.html
Adalet Bakanı Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz
Adalet Bakanı Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avukatlık Kanunu'nu daha kapsamlı ele almak amacıyla çalışmalara ivedilikle başladıklarını belirterek, avukatlık mesleğinin...
Ankara 2 No'lu Barosu tarafından düzenlenen iftar programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, önemli açıklamalarda bulundu.Yargı Reformu Stratejisi belgesinde savunmanın güçlendirilmesinin temel hedeflerinden biri olduğunu belirten Bakan Gürlek, ''Önümüzdeki dönemde Avukatlık Kanunu'nu güncelleyecek, avukatların birlik, beraberlik ve belge temin yetkilerini genişletecek, stajyer avukatlara destek verecek düzenlemeler yapacağız. Amacımız avukatların mesleğini güven içinde saygınlıkla ve etkin şekilde icra edebileceği bir ortam hazırlamaktır'' dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avukatlık Kanunu’nu daha kapsamlı ele almak amacıyla çalışmalara ivedilikle başladıklarını belirterek, avukatlık mesleğinin güçlenmesinin yalnızca tekil düzenlemelerle değil, bütüncül bir yaklaşımla mümkün olacağını ifade etti.
Ankara 2 No'lu Barosu tarafından düzenlenen iftar programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, önemli açıklamalarda bulundu.
Yargı Reformu Stratejisi belgesinde savunmanın güçlendirilmesinin temel hedeflerinden biri olduğunu belirten Bakan Gürlek, ''Önümüzdeki dönemde Avukatlık Kanunu'nu güncelleyecek, avukatların birlik, beraberlik ve belge temin yetkilerini genişletecek, stajyer avukatlara destek verecek düzenlemeler yapacağız. Amacımız avukatların mesleğini güven içinde saygınlıkla ve etkin şekilde icra edebileceği bir ortam hazırlamaktır'' dedi.