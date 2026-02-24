https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/danistaydan-avukat-ucreti-karari-kamu-davalarinda-maktu-vekalet-ucreti-donemi-1103747461.html

Danıştay'dan avukat ücreti kararı: Kamu davalarında maktu vekalet ücreti dönemi

24.02.2026

Danıştay'dan kritik avukat ücreti kararı çıktı. Danıştay, belediye, vergi dairesi gibi kamu idareleriyle açılan bazı davalarda vekalet ücretinin "nispi/asgari...

Danıştay, kanun yararına temyiz edilen dosyada, genel bütçe, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergiler ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’dan doğan davalarda vekalet ücretinin, avukatlık asgari ücret tarifesindeki “kabul/ret miktarı” hesabına göre değil, karar tarihinde tarifede yazılı maktu vekalet ücreti üzerinden belirlenmesi gerektiğini karara bağladı.Dosyanın çıkış noktası: 2 bin 380 liralık takipDosyaya göre, bir mahkum yemek bedelini ödemeyince 2 bin 380 liranın tahsili için takip başlatıldı. NTV'nin haberine gçre, mahkumun avukatı ödeme emrinin iptali için dava açtı. İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi 2023’te ödeme emrini iptal ederek davacıyı haklı buldu ve “hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez” gerekçesiyle 2 bin 380 lira vekalet ücreti belirledi.Davacı vekili ise Danıştay’a başvurarak, vekalet ücretinin bu maddeye göre belirlenemeyeceğini, 1136 sayılı Kanun’un ilgili hükmü uyarınca maktu ücret uygulanması gerektiğini savundu.Başsavcılık kanun yararına temyiz ettiDanıştay Başsavcılığı, mahkeme kararının bozulmasını istedi ve kanun yararına temyize gitti. Başsavcılığın görüşünde, “genel bütçe, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergiler ile 6183 sayılı Kanun’dan doğan davalarda maktu ücret belirlenmesi gerektiğine” dikkat çekildi.Danıştay: 6183 kapsamındaki davalarda maktu ücret alınacakDanıştay 10’uncu Daire, temyiz talebini haklı bularak değerlendirme yaptı. Kararda, 6183 sayılı Kanun gereğince açılacak davalarda maktu vekalet ücreti alınması gerektiği belirtildi; maktu ücretin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne açılan davanın reddedildiğine de işaret edildi. Yerel mahkeme kararı kanun yararına bozuldu.2026 tarifesi örneği: 10 bin TL’lik dava, 30 bin TL vekalet ücretiAvukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde 2026 yılı için, “İdare ve Vergi Mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30.000 TL’dir.” ifadesi yer alıyor.Haberdeki örneğe göre; 10 bin liralık emlak vergisi borcuna itiraz edilip dava açıldığında dava kaybedilirse, 2026 yılında idarenin avukatına tarifeye göre 30 bin lira vekalet ücreti ödenecek. Vatandaş, kendi avukatıyla temsil edildiyse ayrıca kendi avukatına da ücret ödeyeceği için toplam maliyet artabilecek.Kamu kurumlarıyla davalarla sınırlıKararın, vatandaşın kamu kurumlarıyla olan davalarında geçerli olduğu; bunun dışındaki davalarda karşı taraf vekalet ücretinin yine kabul veya reddedilen miktara göre (nispi) belirlenebileceği aktarıldı.Vekalet ücreti nasıl oluşuyor?Haberdeki bilgilere göre Avukatlık Kanunu’nda iki tür vekalet ücreti bulunuyor:Bu nedenle dava açan kişi, avukatına ödediği ücretin yanında, davayı kaybetmesi halinde mahkeme kararına göre karşı tarafın avukatı için de vekalet ücreti ödeyebiliyor.

